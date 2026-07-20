Τραμπ: «Ο Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες στην Αμερική»

Δημήτρης Μάνωλης

Τραμπ: «Ο Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες στην Αμερική»
ΚΟΣΜΟΣ
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«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν πρόκειται να συλληφθεί, με κανέναν τρόπο και σε καμία περίπτωση, όσο βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δίνει μάχη εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία πρόσφατα σκότωσε 52.000 αθώους διαδηλωτές και έχει περάσει τα τελευταία 47 χρόνια σκοτώνοντας Αμερικανούς στρατιώτες και άλλους ανθρώπους.

»Οι μόνοι που θα έπρεπε να συλληφθούν είναι εκείνοι που οδήγησαν το Ιράν σε αυτή την πρωτοφανή ΣΠΕΙΡΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, κάτι που θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί εδώ και χρόνια από προηγούμενους προέδρους!» προσέθεσε δηκτικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Προειδοποίηση Τραμπ σε Ιράν: Κάθε φορά που σκοτώνει Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνει πολλαπλάσια

«Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνει για αυτή τη δολοφονία πολλαπλάσιo τίμημα» προειδοποίησε επίσης ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε άλλη ανάρτησή του.

«Αυτή η εντολή έχει διαβιβαστεί στον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγσεθ, στον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού Ντάνιελ Κέιν και σε όλους τους στρατιωτικούς ηγέτες».

Αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης: Εκρήξεις σε δύο επαρχίες στο νότιο Ιράν

Εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Δευτέρας στις νότιες επαρχίες Χορμοζγκάν και Φαρς του Ιράν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Centcom για τη διατήρηση του θαλάσσιου αποκλεισμού

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι «λαμβάνει μέτρα για τη διατήρηση του θαλάσσιου αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων».

Το Παρίσι καταγγέλλει: «Δύο Γάλλοι διπλωμάτες εκφοβίστηκαν από τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας»

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «εξαιρετικά σοβαρή πράξη εκφοβισμού» από τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας εναντίον δύο Γάλλων διπλωματών που υπηρετούν στην Τεχεράνη, ένας εκ των οποίων φέρεται να δέχτηκε επίθεση.

«Αργά το βράδυ της Κυριακής, δύο αξιωματούχοι της γαλλικής πρεσβείας στο Ιράν υπέστησαν μια εξαιρετικά σοβαρή πράξη εκφοβισμού από τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, σε κατάφωρη παραβίαση των διπλωματικών τους ασυλιών», ανέφερε ο Μπαρό σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών, οι δύο διπλωμάτες «κρατήθηκαν άσκοπα για αρκετές ώρες, ανακρίθηκαν και, στην περίπτωση του ενός από αυτούς, ξυλοκοπήθηκαν» πριν τους επιτραπεί να επιστρέψουν στη γαλλική πρεσβεία.

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