Ιράν: «Θα δώσουμε στις ΗΠΑ ένα μάθημα» - Επίθεση σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσικό Κόλπο, καθώς το Ιράν υποστηρίζει ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, ενώ η ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης στέλνει σκληρά μηνύματα προς την Ουάσινγκτον.

Η Τεχεράνη κάνει λόγο για απάντηση στις αμερικανικές κινήσεις στην περιοχή και προειδοποιεί ότι είναι έτοιμη να συνεχίσει τη σύγκρουση, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στην αεροπορική βάση Αλ - Σακίρ και στο λιμάνι Μπιν Σαλμάν στο Μπαχρέιν, καθώς και στη βάση Αριφτζάν στο Κουβέιτ, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο FARS.

Ο Στρατός του Κουβέιτ αναφέρει ότι αναχαίτισε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Θα δώσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα μάθημα που θα εξοντώσει κάθε επιτιθέμενο και θα ανοίξει τον δρόμο για την παγκόσμια κυριαρχία των καταπιεσμένων», δήλωσε ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Αχμάντ Βαχίντι.

« Θα υπακούσουμε στον Ηγέτη ( Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ) και δεν θα συνδέσουμε ποτέ την τύχη του Ιράν με τις υποσχέσεις ενός εχθρού που σκοτώνει παιδιά, γνωστού για την αθέτηση δεσμεύσεων και τη χρήση απάτης», πρόσθεσε, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι το Ιράν έχει το ίδιο χαμηλό IQ με αυτές, αλλά η Τεχεράνη κατανοεί καλά τα παιχνίδια τους. Αυτό υποστήριξε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Γκαλίμπαφ σε μια ανάρτηση στο X.«Οι Αμερικανοί συνεχίζουν να μεταφέρουν νέο στρατιωτικό εξοπλισμό στην περιοχή και ισχυρίζονται ότι θέλουν να σταματήσουν τον πόλεμο. Έχουν υπολογίσει τη νοημοσύνη μας, που μετριέται από το γελοίο IQ τους», έγραψε. «Εμείς, αναγνωρίζοντας αυτά τα αμερικανικά παιχνίδια, έχουμε φτάσει στο επίπεδο των απόλυτων κυρίων και έχουμε προετοιμαστεί σε αυτή τη βάση. Οι πράξεις πρέπει να επιβεβαιώνουν τις δηλώσεις, όχι να τις διαψεύδουν», διαβεβαίωσε.

آمریکایی‌ها مدام تجهیزات نظامی جدید به منطقه می‌آورند و ادعا می‌کنند دنبال توقف جنگند. روی هوش ما اندازهٔ آی کیوی مختصر خودشان حساب کرده‌اند.

ما در شناخت این آمریکایی‌بازی‌ها به مرحلهٔ استاد تمامی رسیده‌ایم و بر این اساس آماده شده‌ایم. اقدامات باید مؤید ادعاها باشد نه ناقض آن‌ها. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 20, 2026

Το ιρανικό πρακτορείο Fars αναφέρει ότι ακούστηκε έκρηξη στην ιρανική πόλη Σιράζ.

Πασνταράν: «Όσο δεχόμαστε επίθεση, ούτε σταγόνα πετρελαίου δεν θα φτάσει στο Ορμούζ»

Τα Στενά του Ορμούζ «είναι το έδαφός μας και η παρέμβαση του αμερικανικού τρομοκρατικού στρατού, που προέρχεται από χιλιάδες μίλια μακριά, δεν έχει νομική ισχύ και θα αντιμετωπιστεί με βεβαιότητα. Όσο συνεχίζονται οι κακές ενέργειες της Αμερικής στην περιοχή, αυτό το πέρασμα δεν θα είναι ασφαλές για τη διέλευση λιπασμάτων, ούτε καν για μια σταγόνα πετρελαίου και φυσικού αερίου», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, επικαλούμενοι το Tasnim. «Ο εισβολέας στρατός πρέπει να προετοιμαστεί να υποστεί τις συνέπειές μας», πρόσθεσαν.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν ναυτικό εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας, μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο πλευρών την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά μετά από χρόνια.

Οι αντάρτες «κηρύσσουν ναυτικό εμπάργκο κατά του εγκληματία εχθρού, της Σαουδικής Αραβίας, με βάση την αρχή «οφθαλμός αντί οφθαλμού», με ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος, Γιαχία Σάρι. Αναφέρει το Al Jazeera.

Οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν τον αριθμό των αεροσκαφών τους στη Μέση Ανατολή, καθώς οι εντάσεις με το Ιράν αυξάνονται.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να στείλουν επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη F-16 και F-35 από βάσεις στην Ευρώπη, καθώς και επιπλέον δεξαμενόπλοια εναέριου ανεφοδιασμού, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Οι πρόσθετοι πόροι θα μπορούσαν να διευρύνουν τις επιλογές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ καθώς ζυγίζει πώς να προχωρήσει στην κλιμακούμενη σύγκρουση.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ έλαβε ενημέρωση από την Αίθουσα Κρίσεων σχετικά με τις επιλογές για την εντατικοποίηση του πολέμου. Έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να επιχειρήσει την κατάληψη του νησιού Kharg, ενός βασικού κόμβου εξαγωγών του Ιράν, ή να βομβαρδίσει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στο όρος Pickaxe.

Ο Τραμπ, ωστόσο, δεν έχει αποκλείσει εντελώς την αναζήτηση διπλωματικής λύσης και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε χθες βράδυ ότι η πόρτα παραμένει ανοιχτή για την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Reuters: «Οι μεσολαβητές προτείνουν 10ήμερη εκεχειρία»

Οι μεσολαβητές μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών πρότειναν αναστολή των επιθέσεων για 10 ημέρες, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο το Middle East Eye. Η προτεινόμενη παύση, εξήγησαν, στοχεύει στη δημιουργία διπλωματικού χώρου για την αναζωογόνηση της συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Η Wall Street ανοίγει με άνοδο

Οι κύριοι δείκτες της Wall Street άνοιξαν με άνοδο τη Δευτέρα, καθώς οι μετοχές εταιρειών μικροεπεξεργαστών ανέκαμψαν από την πτώση της περασμένης εβδομάδας και οι επενδυτές αναμένουν μια σειρά σημαντικών αποτελεσμάτων από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που έχουν τροφοδοτήσει την άνοδο της αγοράς, η οποία οφείλεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Dow Jones Industrial Average .DJI σημείωσε άνοδο 8,2 μονάδων, ή 0,02%, κατά την έναρξη των συναλλαγών, στα 52.154,57. Ο S&P 500 .SPX σημείωσε άνοδο 31,5 μονάδων, ή 0,42%, κατά το άνοιγμα, στα 7.489,18​, ενώ ο Nasdaq Composite .IXIC σημείωσε άνοδο 200,6 μονάδων, ή 0,79%, στα 25.720,871 κατά το άνοιγμα της συνεδρίασης.

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