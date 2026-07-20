Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: Διορία μέχρι αύριο στις 8, μετά δεν θα έχουν γέφυρες, σταθμούς
Νέα μηνύματα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ
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«Έχουν περιθώριο μέχρι αύριο στις 8, θα δούμε τι θα γίνει. Διαπραγματευόμαστε με καλή πίστη. Μετά τις 8 δεν θα έχουν γέφυρες, σταθμούς», διεμήνυσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.
«Είμαι πολύ απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ», είπε σε άλλο σημείο μιλώντας με δημοσιογράφους.
«Είμαστε νικητές, έχουν χάσει. Θα βάλουμε διόδια (στα Στενά του Ορμούζ)», είπε ακόμη.
Υποσχέθηκε «ολοκληρωτική καταστροφή» αν και είπε πως «δεν θα ήθελε να το κάνει». «Θα τους χρειαστούν 100 χρόνια για να ανοικοδομήσουν την χώρα τους», απείλησε.
«Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», επανέλαβε σε άλλο σημείο.
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