Μπλόκο των Χούθι στη Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά - Νέα ανάρτηση Τραμπ για το Ιράν με δημοσκόπηση

Η κίνηση αυτή ουσιαστικά διακόπτει τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας μέσω του στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ

Μπλόκο των Χούθι στη Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά - Νέα ανάρτηση Τραμπ για το Ιράν με δημοσκόπηση
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι Χούθι της Υεμένης επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αβία μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, διακόπτοντας τις εξαγωγές πετρελαίου από το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social δημοσκόπηση που δείχνει ότι η πλειονότητα των ψηφοφόρων υποστηρίζει τη συμφωνία ειρήνης της κυβέρνησής του με το Ιράν.
  • Η συμφωνία προβλέπει επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ χωρίς διόδια, 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δέσμευση ότι το Ιράν δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα.
  • Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν έγιναν προς τιμήν των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ιορδανία και το Ιράκ.
  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε νέες απώλειες μετά τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν.
Snapshot powered by AI

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας από την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social μια δημοσκόπηση που δείχνει ότι η πλειοψηφία υποστηρίζει τη συμφωνία ειρήνης της κυβέρνησής του με το Ιράν.

Η κίνηση αυτή ουσιαστικά διακόπτει τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας μέσω του στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχιά Σαρί, δήλωσε ότι ο αποκλεισμός του αεροδρομίου της Σαναά «είναι απαράδεκτος», αφού η ομάδα των ανταρτών της Υεμένης κατηγόρησε τη Σαουδική Αραβία για τις επιθέσεις εναντίον του αεροδρομίου και αντέδρασε στοχεύοντας το αεροδρόμιο της Άμπα.

Ο Τραμπ δημοσίευσε δημοσκόπηση που δείχνει υποστήριξη για τη συμφωνία ειρήνης με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε σήμερα στο Truth Social μια δημοσκόπηση που δείχνει ότι η πλειοψηφία υποστηρίζει τη συμφωνία ειρήνης της κυβέρνησής του με το Ιράν. Η εικόνα, από την εταιρεία δημοσκοπήσεων «Big Data Poll», έδειξε ότι το 60,4% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων και το 62,2% των πιθανών ψηφοφόρων υποστηρίζουν τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, ενώ περίπου το ένα τέταρτο αντιτίθεται.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η συμφωνία θέτει σε επαναλειτουργία τα Στενά του Ορμούζ χωρίς διόδια, ξεκινά μια περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων, και ορίζει ότι το Ιράν «δεν θα προμηθευτεί ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα». Ο Τραμπ δεν πρόσθεσε κανένα σχόλιο στην ανάρτηση.

Ωστόσο νωρίτερα δήλωσε ότι οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν πραγματοποιήθηκαν προς τιμήν των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ιορδανία και το Ιράκ, ενώ η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε νέες απώλειες.

Από την πλευρά του Ιράν ο πρόεδρος Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η χώρα του βρίσκεται σε «πλήρη πόλεμο» με τις ΗΠΑ και πρέπει να αποδεχτεί τις «συνέπειες».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ - Δείτε live την ομιλία του πρωθυπουργού

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Παλαιοχώρι Λαμίας - Στη μάχη έξι εναέρια μέσα

17:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FedHATTA: Μάστιγα για τους επαγγελματίες του τουρισμού η ανεξέλεγκτη δράση τουριστικών γραφείων τρίτων χωρών στην Ελλάδα

17:05ANNOUNCEMENTS

Οι AXASTOI κλείνουν τη σεζόν με το Live FEST 2026 στο Telekom Center Athens Open Air

16:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των €17 εκατ. με εικονικά τιμολόγια – Διαχειρίστρια δήλωνε άστεγη αλλά ζούσε σε βίλα 280 τ.μ. με πισίνα

16:52ANNOUNCEMENTS

Ο Omar Faruk Tekbilek στο Ζάππειο για μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: Διορία μέχρι αύριο στις 8, μετά δεν θα έχουν γέφυρες, σταθμούς

16:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τα 308 γκολ της διοργάνωσης σε ένα απολαυστικό βίντεο

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Θα δώσουμε στις ΗΠΑ ένα μάθημα» - Επίθεση σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο - Reuters: Πρόταση για 10ήμερη εκεχειρία

16:36LIFESTYLE

ALPHA: Δύο δραματικές σειρές θα βάλουν δύσκολα στον ανταγωνισμό

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τους 10℃ στους 41,1℃ μέσα σε λίγες ώρες – Σε ποιες περιοχές ξεπέρασε τους 40℃ η θερμοκρασία

16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Ζιακόπουλου για ολική μεταβολή του καιρού - Πότε έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας

16:30ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί οι διατροφολόγοι λένε ότι πρέπει να τρώμε περισσότερα ψάρια σε κονσέρβα

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαδρίτη: Οι πρωταθλητές κόσμου έφτασαν στην Ισπανία - Live η υποδοχή της Εθνικής ομάδας

16:21TRAVEL

Το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία που «αγγίζει» τον ουρανό - Ένα σπάνιο τοπίο που «κόβει» την ανάσα

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερα πλοία ελληνικών συμφερόντων δέχθηκαν επίθεση με drones σε Μαύρη Θάλασσα και Κόλπο του Ομάν

16:18ΚΟΣΜΟΣ

FT: Ο κίνδυνος ενός νέου αμερικανικού αδιεξόδου - Το Ιράν ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος του Τραμπ

16:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νότης Μηταράκης: Ξανά κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας

16:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κόκκινη» προειδοποίηση Κολυδά για το επόμενο 48ωρο - Πού αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες

16:04WHAT THE FACT

Η συντριβή που κόστισε την ζωή σε 92 άτομα και αποκάλυψε το πιο κρυφό μυστικό των ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δεύτερο κύμα ζέστης - Από τους 41 στους 30 και ξανά στους... 38!

16:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κόκκινη» προειδοποίηση Κολυδά για το επόμενο 48ωρο - Πού αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες

16:30ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί οι διατροφολόγοι λένε ότι πρέπει να τρώμε περισσότερα ψάρια σε κονσέρβα

15:06NEWSBOMB

Σακίρα: Η viral αντίδραση του Πικέ όταν την άκουσε να τραγουδάει στον τελικό του Μουντιάλ

16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Ζιακόπουλου για ολική μεταβολή του καιρού - Πότε έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι: Πού έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κολυμβητές

16:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των €17 εκατ. με εικονικά τιμολόγια – Διαχειρίστρια δήλωνε άστεγη αλλά ζούσε σε βίλα 280 τ.μ. με πισίνα

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση και διακοπή στη δίκη για τα Τέμπη - Καρυστιανού σε Πλακιά: «Με σένα θα ασχολούμαι;»

09:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οργή για τον Παρέδες: Τα βίντεο της ντροπής - Χτύπησε τον Γκαρσία και τον Γκάβι

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Νεκρός ο ηλικιωμένος που καρφώθηκε σε κάγκελα- Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

09:28LIFESTYLE

Οι γκάφες των ξένων σχολιαστών στον τελικό του Μουντιάλ - Μπέρδεψαν τον Ματ Ντέιμον με τον Μπραντ Πιτ (Βίντεο)

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: Διορία μέχρι αύριο στις 8, μετά δεν θα έχουν γέφυρες, σταθμούς

09:56WHAT THE FACT

Έριξαν 12.000 τόνους φλούδες πορτοκαλιού σε ένα άγονο χωράφι: 20 χρόνια μετά, οι επιστήμονες δεν πίστευαν αυτό που αντίκρισαν

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο CEO της Ryanair για το σπασμένο παράθυρο: Πρόσκρουση ξένου αντικειμένου δείχνουν τα πρώτα στοιχεία - Δεν «έφταιγε» η ηλικία του αεροσκάφους

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Θα δώσουμε στις ΗΠΑ ένα μάθημα» - Επίθεση σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο - Reuters: Πρόταση για 10ήμερη εκεχειρία

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για τη σατανική σύζυγο: Άφησε νηστικό το φίδι 3 ημέρες - Πλήρωσε τον εραστή για να το φέρει

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαδρίτη: Οι πρωταθλητές κόσμου έφτασαν στην Ισπανία - Live η υποδοχή της Εθνικής ομάδας

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο συγκινητικό γαμήλιο δώρο: Με AI έδειξαν το ζευγάρι να ερωτεύεται… ανά τους αιώνες

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τους 10℃ στους 41,1℃ μέσα σε λίγες ώρες – Σε ποιες περιοχές ξεπέρασε τους 40℃ η θερμοκρασία

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερα πλοία ελληνικών συμφερόντων δέχθηκαν επίθεση με drones σε Μαύρη Θάλασσα και Κόλπο του Ομάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ