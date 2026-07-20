Μπλόκο των Χούθι στη Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά - Νέα ανάρτηση Τραμπ για το Ιράν με δημοσκόπηση

Snapshot Οι Χούθι της Υεμένης επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αβία μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, διακόπτοντας τις εξαγωγές πετρελαίου από το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social δημοσκόπηση που δείχνει ότι η πλειονότητα των ψηφοφόρων υποστηρίζει τη συμφωνία ειρήνης της κυβέρνησής του με το Ιράν.

Η συμφωνία προβλέπει επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ χωρίς διόδια, 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δέσμευση ότι το Ιράν δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν έγιναν προς τιμήν των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ιορδανία και το Ιράκ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε νέες απώλειες μετά τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Snapshot powered by AI

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας από την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social μια δημοσκόπηση που δείχνει ότι η πλειοψηφία υποστηρίζει τη συμφωνία ειρήνης της κυβέρνησής του με το Ιράν.

Η κίνηση αυτή ουσιαστικά διακόπτει τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας μέσω του στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχιά Σαρί, δήλωσε ότι ο αποκλεισμός του αεροδρομίου της Σαναά «είναι απαράδεκτος», αφού η ομάδα των ανταρτών της Υεμένης κατηγόρησε τη Σαουδική Αραβία για τις επιθέσεις εναντίον του αεροδρομίου και αντέδρασε στοχεύοντας το αεροδρόμιο της Άμπα.

Ο Τραμπ δημοσίευσε δημοσκόπηση που δείχνει υποστήριξη για τη συμφωνία ειρήνης με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε σήμερα στο Truth Social μια δημοσκόπηση που δείχνει ότι η πλειοψηφία υποστηρίζει τη συμφωνία ειρήνης της κυβέρνησής του με το Ιράν. Η εικόνα, από την εταιρεία δημοσκοπήσεων «Big Data Poll», έδειξε ότι το 60,4% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων και το 62,2% των πιθανών ψηφοφόρων υποστηρίζουν τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, ενώ περίπου το ένα τέταρτο αντιτίθεται.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η συμφωνία θέτει σε επαναλειτουργία τα Στενά του Ορμούζ χωρίς διόδια, ξεκινά μια περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων, και ορίζει ότι το Ιράν «δεν θα προμηθευτεί ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα». Ο Τραμπ δεν πρόσθεσε κανένα σχόλιο στην ανάρτηση.

Ωστόσο νωρίτερα δήλωσε ότι οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν πραγματοποιήθηκαν προς τιμήν των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ιορδανία και το Ιράκ, ενώ η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε νέες απώλειες.

Από την πλευρά του Ιράν ο πρόεδρος Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η χώρα του βρίσκεται σε «πλήρη πόλεμο» με τις ΗΠΑ και πρέπει να αποδεχτεί τις «συνέπειες».

Διαβάστε επίσης