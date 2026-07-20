Ιορδανία: Το νέο σημείο ανάφλεξης στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν - Στους 17 οι νεκροί Αμερικανοί

Snapshot Η Ιορδανία έχει γίνει νέο σημείο έντασης στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν λόγω ιρανικών επιθέσεων σε αμερικανικές βάσεις στη χώρα.

Ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν θανάτους Αμερικανών στρατιωτών και ζημιές σε στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ιορδανία.

Οι ΗΠΑ ενισχύουν την αεροπορική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή με επιπλέον μαχητικά F-16 και F-35 και αεροσκάφη ανεφοδιασμού.

Η Ιορδανία διατηρεί στενούς δεσμούς ασφαλείας και οικονομικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ, γεγονός που την καθιστά στόχο του Ιράν.

Η γεωγραφική θέση και οι περιορισμένες στρατιωτικές δυνατότητες της Ιορδανίας την καθιστούν πιο ευάλωτη στις ιρανικές επιθέσεις σε σύγκριση με άλλες χώρες της περιοχής. Snapshot powered by AI

Το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία, καθώς προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τις αμερικανικές απώλειες στην περιοχή. Οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις του Σαββατοκύριακου στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σαλτί, προκάλεσαν τους πρώτους θανάτους Αμερικανών από εχθρικά πυρά από τον Απρίλιο, όταν οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν οτι δεν ισχύει πλέον η εκεχειρία.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε οτι ο συνολικός αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει σε 17 από την έναρξη του πολέμου.Το Σάββατο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι δύο στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στην Ιορδανία την Παρασκευή ενώ αμύνονταν ενάντια σε ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ένα τρίτο μέλος των ενόπλων δυνάμεων αγνοείται μετά από αυτήν την επίθεση και ο στρατός δήλωσε την Κυριακή ότι βρέθηκαν «άγνωστα λείψανα» και εξετάζονται.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε επίσης ότι ένας Αμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε στο βόρειο Ιράκ κατά τη διάρκεια «ελεγχόμενης πυροδότησης» μη εκραγέντων πυρομαχικών από καταρριφθέν ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Ένας δεύτερος στρατιωτικός τραυματίστηκε και λαμβάνει ιατρική περίθαλψη για ελαφρύ τραύμα, καθώς ο πόλεμος κλιμακώνεται και οι ΗΠΑ άρχισαν να στέλνουν περισσότερα πολεμικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν επιδιώκει να τιμωρήσει την Ιορδανία για τη συνεργασία της με την Ουάσιγκτον, καθιστώντας την σημείο ανάφλεξης, ενώ παράλληλα τροφοδοτεί τη συζήτηση στο εσωτερικό των ΗΠΑ για τον πόλεμο. Το Ιράν επιτέθηκε επίσης την περασμένη εβδομάδα στην αεροπορική βάση King Faisal, όπου εδρεύουν επίσης αμερικανικές δυνάμεις. Οι ιρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης ένα ακόμη αεροδρόμιο στην Ιορδανία, όπου υπέστησαν ζημιές πολλά ελικόπτερα Black Hawk του αμερικανικού στρατού, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία επιβλέπει τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, αρνήθηκε να σχολιάσει τις εκτιμήσεις των ζημιών από τις ιρανικές επιδρομές. Οι επανειλημμένες επιθέσεις της Τεχεράνης στην Ιορδανία ωστόσο σημειώνονται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει επεκτείνει τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν ώστε να συμπεριλάβουν γέφυρες και άλλες υποδομές.

Στο πλαίσιο αυτο, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι ο θάνατος των Αμερικανών στρατιωτικών «ενισχύει την αποφασιστικότητά μας» και ήδη περισσότερα αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 από την αεροπορική βάση Spangdahlem στη Γερμανία έχουν σταλεί στην περιοχή, όπως και αμερικανικά F-35 από την αεροπορική βάση στο Lakenheath της Αγγλίας, ενώ αναπτύσσονται επίσης αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού.

Το Αμμάν ένας στενός σύμμαχος των ΗΠΑ βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στο στόχαστρο της Τεχεράνης, καθώς έχει αναδειχθεί σε σημαντικό κόμβο για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη σχεδόν πεντάμηνη σύγκρουση. «Ένα μέρος αυτού οφείλεται στη γεωγραφία», δήλωσε ο Άλαν Έιρ , πρώην ανώτερος Αμερικανός διπλωμάτης στην Ιορδανία, ο οποίος είναι συνεργάτης στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής. «Ένα μέρος οφείλεται στην προθυμία της Ιορδανίας να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τους στρατηγικούς και περιφερειακούς στόχους των ΗΠΑ λόγω της οικονομικής της εξάρτησης από την Ουάσινγκτον».«Ήταν μια καλή στρατηγική χαμηλού κινδύνου μέχρι που το Ιράν αποφάσισε να προβεί σε αντίποινα κατά των αμερικανικών περιφερειακών βάσεων», πρόσθεσε.

Η Ιορδανία έχει από καιρό ισχυρούς δεσμούς ασφαλείας με τις ΗΠΑ. Χωρίς να έχει πετρέλαιο προς εξαγωγή, αποτελεί επίσης σημαντικό αποδέκτη αμερικανικής οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας. Μια επταετής συμφωνία που υπογράφηκε το 2022 προβλέπει ετήσια και οικονομική βοήθεια 1,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ιορδανία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Έρευνας του Κογκρέσου.

Επί χρόνια, η Ιορδανία προσπαθούσε να υποβαθμίσει τη στενή στρατιωτική και μυστική συνεργασία της με τις ΗΠΑ. Τα αμερικανικά αεροσκάφη που πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά του Ισλαμικού Κράτους από μια βάση στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια του αμερικανικού πολέμου με τους μαχητές δεν διαφήμιζαν τη χώρα από την οποία επιχειρούσαν.

Ο ρόλος της Ιορδανίας ωστόσο γίνεται πλέον πολύ σημαντικός και δύσκολα μπορεί να διατηρηθεί μυστικός. Η Ιορδανία έχει γίνει μια ελκυστική τοποθεσία για τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, καθώς είναι από τις πιο ανεκτικές στον αραβικό κόσμο εκχωρώντας άδεια στιις ΗΠΑ να επιχειρούν από τις βάσεις της. Η σχετική απόστασή της από το Ιράν, σε σύγκριση με κράτη του Κόλπου όπως το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, προσφέρει ένα ακόμη πλεονέκτημα. Είναι κάπως λιγότερο εκτεθειμένη στην ιρανική ισχύ πυρός.

Ωστόσο, ο μέτριος στρατός της Ιορδανίας την αφήνει με ένα αξιοσημείωτο μειονέκτημα. Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, απείλησε την Κυριακή να επιτεθεί στο Ιράν με «πλήρη πυρά» εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να πλήττει τη χώρα του με βαλλιστικούς πυραύλους. Με τις μικρές της δυνάμεις, η Ιορδανία δεν είναι σε θέση να διατυπώσει μια παρόμοια απειλή. Το αποτέλεσμα είναι ότι το Ιράν έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε βάσεις στην Ιορδανία, ενώ προς το παρόν αγνοεί το Ισραήλ, όπου εδρεύουν επίσης αμερικανικά αεροσκάφη.