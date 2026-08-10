«Κρίνο & αγκάθι»: Το νέο καθηλωτικό τρέιλερ της σειράς του ΑΝΤ1

Snapshot Η σειρά «Κρίνο & αγκάθι» του ΑΝΤ1 παρουσιάζει έναν απαγορευμένο έρωτα που αναπτύσσεται πάνω σε ιστορίες εκδίκησης και ψεμάτων.

Η Λευκή σχεδιάζει εκδίκηση μέσω του γάμου της με τον Μάρκο, που θεωρεί υπεύθυνο για τον θάνατο του αδελφού της.

Ο Μάρκος έχει θυσιάσει τα πάντα για να προστατεύσει την οικογένειά του και αγαπά τη Λευκή παρά τις συγκρούσεις μεταξύ τους.

Η σχέση τους δοκιμάζεται καθώς η εκδίκηση μετατρέπεται σε έρωτα και οι αποκαλύψεις απειλούν να τους καταστρέψουν. Snapshot powered by AI

Ο ΑΝΤ1 ετοιμάζεται για μία δυνατή τηλεοπτική σεζόν και οι σειρές στη βραδινή ζώνη αναμένεται να κερδίσουν ένα μεγάλο μερίδιο κοινού. Στον αέρα, εδώ και λίγη ώρα, βρίσκεται το νέο τρέιλερ του σίριαλ «Κρίνο & αγκάθι» που μάς βάζει στην καρδιά της ιστορίας.

Λευκή και Μάρκος. Μοιάζουν να μην έχουν τίποτα κοινό. Κι όμως, τους ενώνει το ίδιο βάρος: το παρελθόν που ζητά δικαίωση. Εκείνη ζει μόνο για να πάρει εκδίκηση. Εκείνος, έχοντας ήδη θυσιάσει τα πάντα για να προστατεύσει την οικογένειά του, την αγάπησε πριν μάθει ποια πραγματικά είναι. Ανάμεσά τους, η εκδίκηση γράφει την αρχή μιας ιστορίας που μόνο ο έρωτας μπορεί να ανατρέψει. Γιατί κανείς τους δεν είναι προετοιμασμένος για αυτό που θα ακολουθήσει.

Η Λευκή μεγάλωσε μέσα στην απώλεια. Ο βίαιος θάνατος του αδελφού της, ο ξεριζωμός από την οικογένειά της και τα χρόνια στο ορφανοτροφείο τη διαμόρφωσαν σε μια γυναίκα που έμαθε να επιβιώνει χωρίς αγάπη, χωρίς ασφάλεια και χωρίς δικαιοσύνη. Όταν μπαίνει στη ζωή του Μάρκου, δεν αναζητά τη λύτρωση, αλλά την τιμωρία. Ο γάμος της μαζί του είναι το τελευταίο βήμα ενός σχεδίου εκδίκησης που ετοίμαζε για χρόνια.

Ο Μάρκος, όμως, δεν είναι ο άνθρωπος που εκείνη πιστεύει. Είναι ένας άντρας που θυσίασε τη ζωή και την ελευθερία του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για έναν φόνο που δεν διέπραξε, προκειμένου να προστατεύσει τον μικρό του αδελφό. Η φυλακή δεν τον λύγισε. Του στέρησε χρόνια από τη ζωή του, όχι όμως και τη δύναμη να αγαπά. Και τότε εμφανίστηκε η Λευκή. Μέσα από την αλληλογραφία τους γεννήθηκε η μοναδική ελπίδα που του επέτρεψε να ονειρευτεί ξανά.

Όταν οι δυο τους συναντιούνται, αρχίζει μια σχέση που έχει χτιστεί πάνω στο μεγαλύτερο ψέμα. Εκείνη βλέπει απέναντί της τον δολοφόνο του αδελφού της. Εκείνος τη γυναίκα με την οποία θέλει να περάσει την υπόλοιπη ζωή του.

Όσο η εκδίκηση μετατρέπεται σε έρωτα, οι βεβαιότητες της Λευκής καταρρέουν. Η οργή δίνει τη θέση της στην ενοχή, καθώς συνειδητοποιεί ότι αγαπά τον άνθρωπο που είχε ορκιστεί να καταστρέψει. Την ίδια στιγμή, ο Μάρκος, ακόμη κι όταν ανακαλύπτει ποια πραγματικά είναι η Λευκή, επιλέγει να τη σώσει αντί να τη χάσει, προστατεύοντάς τη με τη σιωπή του. Μπορεί η αγάπη να νικήσει την εκδίκηση; Πόσο βαρύ είναι το τίμημα της αλήθειας, όταν αυτή απειλεί να καταστρέψει τους πάντες;

Αναστασία Παντούση, Γιώργος Γεροντιδάκης, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννης Τσορτέκης, Μαρία Ζορμπά, Τάσος Ιορδανίδης, Στέλιος Μάινας, κρατούν τους βασικούς ρόλους σε ένα σίριαλ γεμάτος ανατροπές.

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