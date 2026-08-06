Δυο μαύρα πουκάμισα: Το πρώτο τρέιλερ κυκλοφόρησε

Snapshot Το MEGA παρουσιάζει τη σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα», βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου.

Το σενάριο υπογράφει η Εμμανουέλα Αλεξίου και τη σκηνοθεσία οι Μάριος Καραμάνης και Κώστας Κιμούλης.

Η σειρά εξερευνά θέματα πίστης, προδοσίας και αλήθειας μέσα από τη σχέση τριών βασικών χαρακτήρων: Μανούσο, Σήφη και Μαρκέλλα.

Η παρουσία της Μαρκέλλας προκαλεί ανατροπές και φέρνει στο φως κρυμμένα μυστικά που δοκιμάζουν τις ανθρώπινες σχέσεις.

Το πρώτο τρέιλερ δείχνει μια έντονη ιστορία αγάπης και συγκρούσεων που δοκιμάζουν την πίστη και τα συναισθήματα. Snapshot powered by AI

Συνεχίζει να επενδύει και να χτίζει «κληρονομιά» στη μυθοπλασία το MEGA.

Κάνοντας ολικό ρεκτιφιέ στη βραδινή ζώνη της νέας σεζόν, το Μεγάλο κανάλι βγάζει στον αέρα ενδιαφέρουσες σειρές με δυνατές ιστορίες. Μία από τις παραγωγές θα είναι τα «Δυο μαύρα πουκάμισα», βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου.

Το σενάριο υπογράφει η Εμμανουέλα Αλεξίου, τη σκηνοθεσία οι Μάριος Καραμάνης και Κώστας Κιμούλης, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη.

Το πρώτο τρέιλερ κυκλοφόρησε και αποκαλύπτει εικόνες από έναν κόσμο, όπου ο έρωτας, τα ανομολόγητα μυστικά και τα ακατανίκητα συναισθήματα οδηγούν σε συγκρούσεις, που δοκιμάζουν κάθε ανθρώπινο δεσμό.

Η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA αφηγείται μια ιστορία για την πίστη, την προδοσία και τη δύναμη της αλήθειας, που πάντα βρίσκει τον τρόπο να αποκαλύπτεται.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης), ένας εκρηκτικός και παρορμητικός άντρας που ζει με πάθος και ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός) ένας άνθρωπος που ορίζει τις επιλογές του με γνώμονα τη λογική και την ευθύνη.

Η σχέση τους θα οδηγηθεί σε αναπόφευκτη ρήξη, όταν η γοητευτική Μαρκέλλα (Μαριάννα Κιμούλη) θα μπει στη ζωή τους, θα ανατρέψει τις υπάρχουσες ισορροπίες και θα φέρει στην επιφάνεια κρυμμένες αλήθειες και διλήμματα, που κανείς δεν φανταζόταν ότι θα χρειαζόταν να αντιμετωπίσει.