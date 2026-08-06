Ουκρανία: Αντιμέτωπη με κατηγορίες διαφθοράς και η πρώην πρεσβευτής στις ΗΠΑ, Όλγκα Στεφανίσινα

Snapshot Η Όλγκα Στεφανίσινα, πρώην πρεσβευτής της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, κατηγορείται για παράνομο πλουτισμό και αδήλωτα ακίνητα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων.

Απέπεμφθηκε από τα καθήκοντά της από τον Ουκρανό πρόεδρο στις 3 Αυγούστου, ενώ το δικαστήριο της επέβαλε εγγύηση 6 εκατομμυρίων χρίβνια (130.000 δολάρια).

Η NABU διαπίστωσε ότι η Στεφανίσινα δεν δήλωσε δύο ακίνητα και χρησιμοποίησε περιουσιακά στοιχεία στο όνομα φίλων της, ενώ τα έξοδά της υπερέβαιναν τα επίσημα εισοδήματά της.

Κατηγορείται επίσης για παρέμβαση στον διαγωνισμό επιλογής επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας για την Πρόληψη της Διαφθοράς το 2024.

Η Στεφανίσινα δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί τη θέση της νόμιμα και ότι το βάρος απόδειξης των κατηγοριών βαρύνει τους κατηγόρους της. Snapshot powered by AI

Κατηγορούμενη για διαφθορά είναι η πρώην πρεσβευτής της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Όλγκα Στεφανίσινα, προσθέτοντας ένα ακόμη όνομα στη λίστα των πολιτικών γύρω από τον Ζελένσκι που αντιμετωπίζουν παρόμοιες κατηγορίες.

Η Στεφανίσινα αποπέμφθηκε από τα καθήκοντά της από τον Ουκρανό πρόεδρο τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, εξαιτίας της έρευνας γύρω από το όνομά της, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το όνομα που θα την αντικαταστήσει. Εχθές, 6 Αυγούστου, το δικαστήριο της επέβαλε εγγύηση 6 εκατομμυρίων χρίβνια (130.000 δολάρια).

Αδήλωτα ακίνητα και ξαφνικός πλουτισμός

Η Όλγκα Στεφανίσινα, οι οποία έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Δικαιοσύνης, κατηγορείται για παράνομο πλουτισμό ύψους έως 13,9 εκατ. χρίβνια (περίπου 270.000 ευρώ). Πρόκειται για μη δηλωθέντα πολυτελή ακίνητα, των οποίων η κατοχή είναι ασύμβατη με τα επίσημα έσοδα που δηλώθηκαν από την πρώην διπλωμάτη, σύμφωνα με την υπηρεσία κατά της διαφθοράς NABU.

Σύμφωνα με την Kyiv Independent, η Στεφανίσιναδεν δήλωσε δύο διαμερίσματα, αξίας σχεδόν 11 εκατομμυρίων χρίβνια (250.000 δολάρια), τα οποία ήταν καταχωρημένα στο όνομα ενός φίλου της, σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU).

Επίσης, δεν δήλωσε μετρητά που ξόδεψε για την ανακαίνιση των διαμερισμάτων, την ιατρική περίθαλψη της μητέρας της, τα αεροπορικά εισιτήρια και την ενοικίαση ενός άλλου διαμερίσματος, δήλωσε ο εισαγγελέας.

Η Στεφανίσινα χρησιμοποίησε μια σειρά από περιουσιακά στοιχεία που ήταν καταχωρημένα στα ονόματα ατόμων του στενού της περιβάλλοντος σε διάφορες χρονικές στιγμές, ανέφερε η NABU. Αυτά περιλαμβάνουν ένα διαμέρισμα, μια θέση στάθμευσης και αρκετές εμπορικές μονάδες σε ένα πολυτελές συγκρότημα κατοικιών στο Κίεβο, καθώς και ένα αυτοκίνητο Mercedes-Benz GLC 220d, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Διαπραγματεύτηκε επίσης την αγορά ενός σπιτιού έξω από το Κίεβο αξίας περίπου 550.000 δολαρίων, αλλά αποσύρθηκε από τη συμφωνία λίγο πριν διοριστεί πρέσβειρα στις ΗΠΑ, ανέφερε η NABU.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, τα έξοδα της Στεφανίσινα υπερέβαιναν το εισόδημα και τις αποταμιεύσεις της. Από τις αρχές του 2024 έως τα μέσα του 2025, κέρδισε επίσημα περίπου 3,7 εκατομμύρια χρίβνια (83.000 δολάρια), ενώ περίπου 4,2 εκατομμύρια χρίβνια (94.000 δολάρια) δαπανήθηκαν μόνο από τους τραπεζικούς της λογαριασμούς κατά την ίδια περίοδο, σύμφωνα με την NABU.

Η Στεφανίσινα παρενέβη επίσης στον διαγωνισμό για την επιλογή του επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας για την Πρόληψη της Διαφθοράς (NACP) το 2024, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, δίνοντας οδηγίες σε μέλη της φιλοκυβερνητικής επιτροπής να υποστηρίξουν τον Βίκτορ Παβλούτσικ, ο οποίος και τελικά επιλέχθηκε. Ο Παβλούτσικ έχει κατηγορηθεί ότι εξυπηρετεί τα πολιτικά συμφέροντα της κυβέρνησης.

«Θα υπερασπιστώ ήρεμα και νόμιμα τη θέση μου»

«Οποιεσδήποτε διαδικαστικές ενέργειες αποτελούν μέρος του νόμιμου έργου του συστήματος επιβολής του νόμου και δεν ισοδυναμούν με διαπίστωση ενοχής», έγραψε η Στεφανίσινα στο Facebook. «Αντιμετωπίζω αυτές τις εξελίξεις με ψυχραιμία και χωρίς περιττή συγκίνηση».

Πρόσθεσε ότι «είχε αντιμετωπίσει πολλά από τα ζητήματα που εγείρονται τώρα στα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα ακίνητα» και «παρείχε στους δημοσιογράφους όλα τα απαραίτητα έγγραφα σχετικά με το διαμέρισμα που προκάλεσαν ερωτήματα».

«Το βάρος της απόδειξης των ισχυρισμών βαρύνει εκείνους που τους διατυπώνουν», συνέχισε η Στεφανίσινα. «Όσο για μένα, θα κάνω ό,τι πρέπει: θα υπερασπιστώ ήρεμα και νόμιμα τη θέση μου. Δεν έχω καμία αμφιβολία για το αποτέλεσμα».

Προγραμματισμένη παραίτηση

Πριν από την ανακοίνωση των κατηγοριών, η Στεφανίσινα είχε επίσης ερευνηθεί από την NABU σε μια υπόθεση που συνδέεται με φερόμενη διαφθορά στην Υπηρεσία Ανάκτησης και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ARMA). Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν το 2025 ότι εταιρείες που συνδέονται με τον πρώην σύζυγο της Στεφανίσινα είχαν λάβει συμβάσεις για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν από την ARMA.

Οι εικασίες ότι η Στεφανίσινα θα μπορούσε να αποχωρήσει από τη θέση της λόγω της υπόθεσης διαφθοράς επιμένουν από τότε που ξεκίνησε αιφνιδιαστικά ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης στα μέσα Ιουλίου. Σύμφωνα με την ίδια, αποφάσισε να παραιτηθεί για «προσωπικούς λόγους».

Η προγραμματισμένη παραίτηση της Στεφανίσινα θεωρήθηκε από τους αναλυτές ως η αφορμή για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, καθώς η Γιούλια Σβιριντένκο, η οποία απολύθηκε από τη θέση του πρωθυπουργού, αναμενόταν να αντικαταστήσει τη Στεφανίσινα ως πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ.

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