Snapshot Η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας εξέτασε καταθέσεις 11 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με τους γονείς του προέδρου Ζελένσκι.

Η προγραμματισμένη έφοδος στην κατοικία των γονέων του προέδρου διακόπηκε μετά από παρέμβαση του γραφείου του προέδρου.

Στις 30 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η έφοδος, οι γονείς του Ζελένσκι τέθηκαν υπό κράτηση και αργότερα απελευθερώθηκαν.

Οι γονείς του προέδρου δικαιολόγησαν τα χρήματα ως «δώρα» κατά την ανάκρισή τους.

Υπήρξε τηλεφώνημα από τον επικεφαλής του γραφείου του προέδρου προς τον επικεφαλής της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς μετά την ανάκριση. Snapshot powered by AI

Το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία με εμπλοκή υψηλόβαθμων αξιωματούχων στον κύκλο του προέδρου Βολοντιμίρ Ζελέσνκι είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, καθώς όσο προχωρούν οι έρευνες της Αρχών καταπολέμησης της διαθοράς, νέα πρόσωπα μπαίνουν στο κάδρο.

Και όχι τυχαία. Ανήκουν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του Ουκρανού Προέδρου. Αναφορές από την Ουκρανία, που επικαλούνται ανεξάρτητα δίκτυα, υποστηρίζουν πως πρόσφατα οι ανακριτές της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς εξέτασαν καταθέσεις ύψους 11 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με τους γονείς του Προέδρου Ζελένσκι και φέρονται να κατατέθηκαν στον λογαριασμό τους το 2025.

Μάλιστα στο πλαίσιο της έρευνας, επρόκειτο να γίνει έφοδος στην κατοικία τους, αλλά διακόπηκε μετά από παρέμβαση του γραφείου του.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Europa Today, η έφοδος της NABU την Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου και οι γονείς του Ουκρανού Προέδρου, Aλεξάντερ Ζελένσκι και η Ρίμα Ζελένσκα τέθηκαν αρχικά υπό κράτηση και στη συνέχεια απελευθερώθηκαν.

Κατά την ανάκρισή τους ρωτήθηκαν για την προέλευση των χρημάτων, και οι ίδιοι έκαναν λόγο για «δώρα».

Σύμφωνα με το μέσο, σχεδόν αμέσως υπήρξε τηλεφώνημα στον διοικητή της NABU από τον επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Κύριλλο Μπουντάνοφ και το θέμα πέρασε στα «ψιλά».

Reports from Ukraine say anti-corruption investigators examined $11 million in deposits linked to President Zelensky’s parents. The inquiry, which included a raid on the family home, was halted after intervention from his office. pic.twitter.com/JWAAejMNAS — S p r i n t e r (@SprinterPress) July 3, 2026

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