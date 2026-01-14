Ουκρανία: Βίντεο από την έρευνα για διαφθορά κατά της πρώην πρωθυπουργού Γιούλια Τιμοσένκο

Βίντεο από την έρευνα της υπηρεσίας αντιμετώπισης της διαφθοράς (NABU) κατά της πρώην πρωθυπουργού της Ουκρανίας, Γιούλια Τιμοσένκο, δημοσίευσαν τα ουκρανικά ΜΜΕ το πρωί της Τετάρτης (14/01)..

Στο βίντεο των 25 δευτερολέπτων φαίνεται μία ξανθιά γυναίκα, της οποίας το πρόσωπο έχουν θολώσει, να κάθεται σε μία καρέκλα και να είναι όρθιοι δύο άντρες δίπλα της. Έπειτα, ένα άτομο με γάντια παίρνει μία μικρή άσπρη σακούλα και βγάζει τα περιεχόμενά της πάνω στο γραφείο, τέσσερις δεσμίδες, σε χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων.

Η Γιούλια Τιμοσένκο, η οποία κυβέρνησε τη χώρα από το 2007 έως το 2010, έλαβε το πρωί της Τετάρτης (14/01) ειδοποίηση από τη NABU, ενώ έρευνες έγιναν στο γραφείο του πολιτικού της κόμματος «Μπατκίβσκινα» («Πατρίδα»), σύμφωνα με την Ukrainska Pravda.

«Απορρίπτω κατηγορηματικά όλες τις παράλογες κατηγορίες», αντέδρασε η πρώην πρωθυπουργός και ισχυρίστηκε ότι η έρευνα αποτελεί απόπειρα εξόντωσής της ως πολιτική αντίπαλο.

Οι έρευνες διήρκεσαν όλη τη νύχτα. Η Τιμοσένκο υποστήριξε ότι «της πήραν τα επαγγελματικά της τηλέφωνα, τα κοινοβουλευτικά έγγραφα και τις προσωπικές της αποταμιεύσεις».

