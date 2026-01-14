Μόνο ο Τραμπ μπορεί να σταματήσει τον Πούτιν, υποστηρίζει ο Πολωνός πρόεδρος

Σε συνέντευξή του στο BBC, ο Πολωνός ηγέτης δήλωσε ότι «η Ευρώπη πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει τον Τραμπ στις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία»

Μόνο ο Τραμπ μπορεί να σταματήσει τον Πούτιν, υποστηρίζει ο Πολωνός πρόεδρος

Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Karol Nawrocki, μιλάει στα μέσα ενημέρωσης μετά από συνάντηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Keir Starmer, στην Downing Street στο Λονδίνο, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μόνος ηγέτης στον κόσμο που μπορεί να σταματήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν από το να απειλεί την Ευρώπη, υποστήριξε ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, ο οποίος βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Σε συνέντευξή του στο BBC, ο Πολωνός ηγέτης δήλωσε ότι «ο Πούτιν δεν είναι αξιόπιστος, και ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει τον πρόεδρο Τραμπ στις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία».

Αναφερόμενος στη μαζική εισβολή ρωσικών drones τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν περισσότερα από 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη διέσχισαν τα σύνορα της Πολωνίας από τη Λευκορωσία και την Ουκρανία, ο Ναβρότσκι ισχυρίστηκε ότι «μέχρι τότε, κανένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ δεν είχε υποστεί τέτοιας κλίμακας επίθεση με drones». Από την πλευρά της, η Ρωσία είχε ισχυριστεί ότι «δοκίμαζε τις άμυνες της Πολωνίας και την αλληλεγγύη του ΝΑΤΟ».

Ευχαρίστησε την Βρετανία για την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών RAF Typhoon, τα οποία όπως δήλωσε θα «βοηθήσουν στην υπεράσπιση των συνόρων της Πολωνίας», καθώς η χώρα του βρίσκεται σε κατάσταση υβριδικού πολέμου με τη Ρωσία από το 2021. «Ζούμε σε επικίνδυνους καιρούς», τόνισε.

Η φιλία με τον Τραμπ και το «δύσκολο ζήτημα» της Γροιλανδίας

Αναφορικά με τη φιλία του με τον Ντόναλντ Τραμπ -ιδίως υπό το φως των απειλών του να καταλάβει «με κάθε μέσο» την Γροιλανδία, κάτι που έχει ταράξει την Ευρώπη και απειλεί να διαρρήξει τη 77χρονη συμμαχία του ΝΑΤΟ, ο Ναβρότσκι υποστήριξε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η χώρα του «εξακολουθούν να είναι οι εγγυητές της ασφάλειας στην Ευρώπη».

«Αυτό που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ για λογαριασμό των Ευρωπαίων, αξίζει υποστήριξη και μεγάλο σεβασμό».

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, η Ευρώπη «απομακρύνεται» από τις ΗΠΑ και αυτό δεν είναι καλό ούτε για την οικονομική ασφάλεια ούτε για τη στρατιωτική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά το «δύσκολο ζήτημα» της Γροιλανδίας, ο Πολωνός ηγέτης υποστήριξε ότι «αυτή η συζήτηση θα πρέπει να γίνει μεταξύ του πρωθυπουργού της Δανίας και του προέδρου Τραμπ». «Είμαι πεπεισμένος ότι το ζήτημα θα επιλυθεί μέσω του ΝΑΤΟ και του διαλόγου μεταξύ της Δανίας και των ΗΠΑ».

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος Ναβρότσκι δήλωσε ότι χρησιμοποίησε αυτή τη συνέντευξη και για να επικρίνει τους Ευρωπαίους ηγέτες επειδή, όπως είπε, «ασχολούνται με θέματα που δεν είναι τόσο σημαντικά, με ιδεολογικά ζητήματα όπως, για παράδειγμα, η πράσινη συμφωνία, η κλιματική πολιτική και τα μεταναστευτικά ζητήματα».

