Συναγερμός στην Πολωνία για ρωσικά drones - Έκλεισε αεροδρόμιο, «σηκώθηκαν» μαχητικά

Νέος συναγερμός για επίθεση από ρωσικά drones σήμανε το Σάββατο στην Πολωνία, μετά τον εντοπισμό σμήνους μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία, κοντά στα σύνορα.

Όπως μετέδωσε το διεθνές πρακτορείο Reuters, πολωνικά και ΝΑΤΟϊκά αεροσκάφη απογειώθηκαν άμεσα, προκειμένου, αν κριθεί απαραίτητο, να υπερασπιστούν τον πολωνικό εναέριο χώρο. Ταυτόχρονα, δόθηκε εντολή να κλείσει, για λόγους ασφαλείας, το αεροδρόμιο στην πόλη Λούμπλιν, στην ανατολική Πολωνία.

WATCH: Sirens sound in Swidnik, Poland due to threat of Russian drones entering Polish airspace; video shows soccer players in action as it's going off. pic.twitter.com/TpkbsArSPs — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 13, 2025

Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στη Ρουμανία που ανέφεραν ότι κατέρριψαν δύο ρωσικά drone που μπήκαν μέσα στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας από την Ουκρανία. Οι ρουμανικές Αρχές έστειλαν επείγουσα ειδοποίηση στους κατοίκους καλώντας τους να μείνουν σε ασφαλές σημείο. Δύο F-16 απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση Φετέστι για να ελέγξουν την κατάσταση.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ότι τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία «για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εναέριου χώρου μας», τρεις ημέρες αφότου η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ.

«Αυτές οι ενέργειες έχουν προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην ασφάλεια του εναέριου χώρου και στην προστασία των πολιτών, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη περιοχή», ανέφερε η Διοίκηση στην ανακοίνωσή της. Στην ανακοίνωση δεν υπήρξε αναφορά για παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου.

French “Rafale” Multirole Fighter Jets scrambling earlier from an airbase in Poland as part of their first combat alert to defend Polish Airspace, from potential intrusion by Russian one-way attack drones, under NATO’s Eastern Sentry. pic.twitter.com/YnDOZrYy9W — OSINTdefender (@sentdefender) September 13, 2025

Ταυτόχρονα, η Πολωνική Υπηρεσία Αεροναυτιλίας ανακοίνωσε ότι το αεροδρόμιο στο Λούμπλιν και μια ελεγχόμενη ζώνη γύρω από το αεροδρόμιο έκλεισαν για πτήσεις το Σάββατο.

Poland issues air raid alert warning to civilians in the following counties: Chełm, chełmski, krasnostawski, łęczyński, Świdnicki, włodawski (Lublin Voivodeship). pic.twitter.com/4VYLaE8erk — Intelschizo (@Schizointel) September 13, 2025

