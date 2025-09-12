Πολωνός πρέσβης: Οι Ρώσοι προσπαθούν να κάψουν επιχειρήσεις και να στείλουν μετανάστες στα σύνορα

Τον κώδωνα του κινδύνου για νέα αποστολή ρωσικών drones στην Πολωνία, κρούει ο πρεσβευτής της χώρας στη Γαλλία, στον απόηχο της παραβίασης του πολωνικού εναέριου χώρου το βράδυ της Τρίτης από μη επανδρωμένα Ρωσικά αεροσκάφη, τουλάχιστον «19 φορές» σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, χωρίς να το αρνηθεί επίσημα, απορρίπτει κάθε πρόκληση, υποστηρίζοντας ότι « δεν υπήρχε πρόθεση επίθεσης σε στόχους σε πολωνικό έδαφος», και ο Ντόναλντ Τραμπ, σήμερα το πρωί, χρονοτριβούσε: «Αυτό θα μπορούσε να ήταν λάθος », σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Η Πολωνία αντιμετωπίζει αρκετές υβριδικές επιθέσεις, εξ ου και το κλείσιμο των συνόρων μας με τη Λευκορωσία. Οργανώνονται εθελοντικά πτήσεις, που αναχωρούν από τη Μέση Ανατολή - συγκεκριμένα τη Συρία - φτάνουν στο Μινσκ και στη συνέχεια μεταφέρονται με λεωφορεία στα ανατολικά μας σύνορα. Και αυτοί οι άνθρωποι επιτίθενται στα σύνορά μας, τα οποία είναι επίσης και αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεν κάνουν μόνο αυτό: άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη φυλακή στην Πολωνία και στρατολογήθηκαν από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες για να κάψουν μερικές από τις επιχειρήσεις μας» δήλωσε μιλώντας στη Le Figaro, ο Jan Emeryk Rościszewski.

Επίσης, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Πρόεδρο Μακρόν και τον Υπουργό Εξωτερικών για όλα όσα κάνει η γαλλική κυβέρνηση.

Όσο για τη λακωνική αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο Πολωνός πρέσβης προτιμά να ρίψει φως στην υποστήριξη που παρέχει παρά να επικεντρωθεί στα λόγια. « Είναι επίσης οι Αμερικανοί που είναι οι πρώτοι που προστατεύουν τα σύνορα του ΝΑΤΟ στην Πολωνία. Έχουν ήδη 10.000 στρατιώτες στο έδαφός μας και μόλις έστειλαν ένα μεγάλο απόσπασμα της Πρώτης Μεραρχίας Ιππικού. Υπάρχουν άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα, άνδρες... Είμαστε πολύ ευγνώμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες για την παρουσία τους », επισημαίνει ο Jan Emeryk Rościszewski.