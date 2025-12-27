Μπλόκα αγροτών: Έκλεισε η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετά τις ημέρες των Χριστουγέννων κινήθηκαν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Εύβοιας το Σάββατο (27/12), προχωρόντας πριν από λίγο στον αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας της Χαλκίδας, μία εκ των δύο χερσαίων προσβάσεων του νησιού.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, η γέφυρα θα δοθεί ξανά στην κυκλοφορία μετά τις 20:00.

