Μπλόκα αγροτών: Έκλεισε η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας
Η γέφυρα, μία εκ των δύο χερσαίων προσβάσεων του νησιού, θα παραμείνει κλειστή έως τις 20:00
Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετά τις ημέρες των Χριστουγέννων κινήθηκαν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Εύβοιας το Σάββατο (27/12), προχωρόντας πριν από λίγο στον αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας της Χαλκίδας, μία εκ των δύο χερσαίων προσβάσεων του νησιού.
Σύμφωνα με το eviaonline.gr, η γέφυρα θα δοθεί ξανά στην κυκλοφορία μετά τις 20:00.
