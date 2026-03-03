Χερσαία επέμβαση του Ισραήλ στον Λίβανο: «Όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές» λένε οι IDF

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ , Ισραήλ Κατζ, δήλωσε την Τρίτη ότι έδωσε εντολή στον στρατό να αναλάβει τον έλεγχο περισσότερων θέσεων στον Λίβανο μετά από επίθεση της ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν . Τα στρατεύματα διευκρίνισε έχουν εντολή να καταλάβουν επιπλέον τοποθεσίες εντός του Λιβάνου, χαρακτήρισε ωστόσο τα βήματα αυτά ως «τακτικά μέτρα» και όχι ως χερσαία εισβολή.

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και εγώ εξουσιοδοτήσαμε τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) να προωθηθούν και να αναλάβουν τον έλεγχο πρόσθετων στρατηγικών θέσεων στον Λίβανο, προκειμένου να αποτρέψουν επιθέσεις σε ισραηλινές παραμεθόριες κοινότητες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

⭕️IDF soldiers are operating in southern Lebanon and are positioned at several points near the border area as part of an enhanced forward defense posture.



We are conducting targeted strikes against Hezbollah terrorist infrastructure.



Hezbollah chose to attack Israel on behalf… — Israel Defense Forces (@IDF) March 3, 2026

Σε απάντηση, ο στρατός του Λιβάνου απομάκρυνε στρατιώτες από αρκετές πρόσφατα δημιουργημένες συνοριακές θέσεις, μετά την «κλιμάκωση» του ισραηλινού στρατού, δήλωσε στο AFP μια λιβανέζικη στρατιωτική πηγή. Τα στρατεύματα «που αριθμούσαν συνολικά οκτώ έως εννέα στρατιώτες σε κάθε σημείο, αναδιατάχθηκαν στις βάσεις τους λόγω του κινδύνου για την ασφάλειά τους», ανέφερε ο λιβανέζικος στρατός.

Ο Λίβανος ενεπλάκη στον περιφερειακό πόλεμο χθες (2/3) μετά από μια αρχική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ από τη Χεζμπολάχ, η οποία ανακοίνωσε ότι θέλει να «εκδικηθεί» για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια των αμερικανο-ισραηλινών επιδρομών.

Το Ισραήλ απάντησε άμεσα με μεγάλης κλίμακας πλήγματα στον Λίβανο, όπου η κυβέρνηση κήρυξε για πρώτη φορά εδώ και χρόνια άμεση απαγόρευση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθς; ότι σκότωσε τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Χεζμπολάχ, Χουσεΐν Μουκαλέντ, σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό.

Σήμερα ανακοίνωσε τη δολοφονία ενός άκόμη ανώτερου μαχητή, τον οποίο κατονόμασε ως Ρεζά Χαζάι, σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό, λέγοντας ότι ήταν υπεύθυνος για την επίβλεψη της συσσώρευσης όπλων της Χεζμπολάχ για λογαριασμό της επίλεκτης Δύναμης «Κουντς» του Ιράν. Ο στρατός δεν αποκάλυψε την εθνικότητά του.

«Όλες οι επιλογές στο τραπέζι»

Η Χεζμπολάχ στόχευσε τρεις ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις ως απάντηση στις ισραηλινές επιδρομές στα προπύργια της οργάνωσης. Αν και το Ισραήλ έχει υποστηρίξει ότι δεν σχεδιάζει ολοκληρωμένη χερσαία εισβολή στον Λίβανο, ο στρατός έχει δηλώσει ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι» για να σταματήσουν οι εισερχόμενες πυραυλικές εκρήξεις από τη Χεζμπολάχ.

Ισραηλινές δυνάμεις είχαν εισέλθει προηγουμένως στον Λίβανο τον Σεπτέμβριο του 2024 μετά από σχεδόν ένα χρόνο διασυνοριακών επιθέσεων που ξεκίνησε η Χεζμπολάχ προς υποστήριξη του παλαιστινιακού συμμάχου της, της Χαμάς, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα.

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι και από τις δύο πλευρές των συνόρων είχαν απομακρυνθεί καθώς οι μάχες μεταξύ των δύο πλευρών εντείνονταν. Ο ισραηλινός στρατός έχει δηλώσει έκτοτε ότι δεν σχεδιάζει να εκκενώσει ξανά τις βόρειες κοινότητες, σημειώνοντας ότι έχει ενισχύσει την ανάπτυξη στρατευμάτων κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο και την αεράμυνα στην περιοχή.

Σύμφωνα με την εκεχειρία του Νοεμβρίου 2024, μόνο οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ και ο λιβανέζικος στρατός μπορούν να φέρουν όπλα νότια του ποταμού Λιτάνι, ο οποίος ρέει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα.

Το Ισραήλ θα έπρεπε να αποσύρει όλες τις δυνάμεις του από τον Λίβανο βάσει της κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2024, έχει διατηρήσει ωστόσο στρατεύματα σε πέντε συνοριακές περιοχές που θεωρεί στρατηγικές, επικαλούμενο την άρνηση της Χεζμπολάχ να παραδώσει τα δικά της όπλα. Παρά την εκεχειρία, το Ισραήλ διεξάγει τακτικές αεροπορικές επιδρομές σε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Διαβάστε επίσης