Χερσαία επέμβαση του Ισραήλ στον Λίβανο: «Όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές» λένε οι IDF

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διέταξε τα στρατεύματα να καταλάβουν νέες θέσεις στον Λίβανο

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Χερσαία επέμβαση του Ισραήλ στον Λίβανο: «Όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές» λένε οι IDF

Καπνός από τις ισραηλινές επιθέσεις σε νότιο προάστιο της Βηρητού

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ , Ισραήλ Κατζ, δήλωσε την Τρίτη ότι έδωσε εντολή στον στρατό να αναλάβει τον έλεγχο περισσότερων θέσεων στον Λίβανο μετά από επίθεση της ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν . Τα στρατεύματα διευκρίνισε έχουν εντολή να καταλάβουν επιπλέον τοποθεσίες εντός του Λιβάνου, χαρακτήρισε ωστόσο τα βήματα αυτά ως «τακτικά μέτρα» και όχι ως χερσαία εισβολή.

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και εγώ εξουσιοδοτήσαμε τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) να προωθηθούν και να αναλάβουν τον έλεγχο πρόσθετων στρατηγικών θέσεων στον Λίβανο, προκειμένου να αποτρέψουν επιθέσεις σε ισραηλινές παραμεθόριες κοινότητες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Σε απάντηση, ο στρατός του Λιβάνου απομάκρυνε στρατιώτες από αρκετές πρόσφατα δημιουργημένες συνοριακές θέσεις, μετά την «κλιμάκωση» του ισραηλινού στρατού, δήλωσε στο AFP μια λιβανέζικη στρατιωτική πηγή. Τα στρατεύματα «που αριθμούσαν συνολικά οκτώ έως εννέα στρατιώτες σε κάθε σημείο, αναδιατάχθηκαν στις βάσεις τους λόγω του κινδύνου για την ασφάλειά τους», ανέφερε ο λιβανέζικος στρατός.

Ο Λίβανος ενεπλάκη στον περιφερειακό πόλεμο χθες (2/3) μετά από μια αρχική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ από τη Χεζμπολάχ, η οποία ανακοίνωσε ότι θέλει να «εκδικηθεί» για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια των αμερικανο-ισραηλινών επιδρομών.

Το Ισραήλ απάντησε άμεσα με μεγάλης κλίμακας πλήγματα στον Λίβανο, όπου η κυβέρνηση κήρυξε για πρώτη φορά εδώ και χρόνια άμεση απαγόρευση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθς; ότι σκότωσε τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Χεζμπολάχ, Χουσεΐν Μουκαλέντ, σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό.

Σήμερα ανακοίνωσε τη δολοφονία ενός άκόμη ανώτερου μαχητή, τον οποίο κατονόμασε ως Ρεζά Χαζάι, σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό, λέγοντας ότι ήταν υπεύθυνος για την επίβλεψη της συσσώρευσης όπλων της Χεζμπολάχ για λογαριασμό της επίλεκτης Δύναμης «Κουντς» του Ιράν. Ο στρατός δεν αποκάλυψε την εθνικότητά του.

«Όλες οι επιλογές στο τραπέζι»

Η Χεζμπολάχ στόχευσε τρεις ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις ως απάντηση στις ισραηλινές επιδρομές στα προπύργια της οργάνωσης. Αν και το Ισραήλ έχει υποστηρίξει ότι δεν σχεδιάζει ολοκληρωμένη χερσαία εισβολή στον Λίβανο, ο στρατός έχει δηλώσει ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι» για να σταματήσουν οι εισερχόμενες πυραυλικές εκρήξεις από τη Χεζμπολάχ.

Ισραηλινές δυνάμεις είχαν εισέλθει προηγουμένως στον Λίβανο τον Σεπτέμβριο του 2024 μετά από σχεδόν ένα χρόνο διασυνοριακών επιθέσεων που ξεκίνησε η Χεζμπολάχ προς υποστήριξη του παλαιστινιακού συμμάχου της, της Χαμάς, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα.

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι και από τις δύο πλευρές των συνόρων είχαν απομακρυνθεί καθώς οι μάχες μεταξύ των δύο πλευρών εντείνονταν. Ο ισραηλινός στρατός έχει δηλώσει έκτοτε ότι δεν σχεδιάζει να εκκενώσει ξανά τις βόρειες κοινότητες, σημειώνοντας ότι έχει ενισχύσει την ανάπτυξη στρατευμάτων κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο και την αεράμυνα στην περιοχή.

Σύμφωνα με την εκεχειρία του Νοεμβρίου 2024, μόνο οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ και ο λιβανέζικος στρατός μπορούν να φέρουν όπλα νότια του ποταμού Λιτάνι, ο οποίος ρέει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα.

Το Ισραήλ θα έπρεπε να αποσύρει όλες τις δυνάμεις του από τον Λίβανο βάσει της κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2024, έχει διατηρήσει ωστόσο στρατεύματα σε πέντε συνοριακές περιοχές που θεωρεί στρατηγικές, επικαλούμενο την άρνηση της Χεζμπολάχ να παραδώσει τα δικά της όπλα. Παρά την εκεχειρία, το Ισραήλ διεξάγει τακτικές αεροπορικές επιδρομές σε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:16ΚΟΣΜΟΣ

Στριμωγμένη η Χίλαρι: Χτυπάει το τραπέζι φωνάζοντας «τελείωσα με αυτό» στην κατάθεση για Έπσταϊν

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Νέο ρήγμα στο 128ο χλμ. – Τι αλλάζει στις εργασίες και την κυκλοφορία

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Οι 2 χώρες που θα επιβίωναν σε πυρηνικό πόλεμο: Το σενάριο με 5 δισ. νεκρούς σε 1 ώρα

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αυτόφωρο ο Γεωργιανός που προσήχθη για την κατασκοπεία στη Σούδα

14:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης: Επιστρέφει Ελλάδα από το Άμπου Ντάμπι η ομάδα Νέων των «κίτρινων»

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ: Το Ιράν παραδέχθηκε ότι διαθέτει αρκετό ουράνιο για να δημιουργήσει πυρηνικό υλικό

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Χερσαία επέμβαση του Ισραήλ στον Λίβανο: «Όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές» λένε οι IDF

14:37ΕΘΝΙΚΑ

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη - Φιντάν για τη Μέση Ανατολή

14:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Νετανιάχου για τις εξελίξεις σε Κύπρο και Λίβανο

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Οι 4 άνδρες που θα μπορούσαν να σώσουν ή να καταστρέψουν το Ιράν - Όλα τα σενάρια για την επόμενη ημέρα

14:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Σάββατο 6 Ιουνίου οι ΠΥΞ ΛΑΞ επιστρέφουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

14:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Με μποϊκοτάζ απειλεί το Ιράν - Πολιτικοί λόγοι για πρώτη φορά σε 53 χρόνια

14:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: H KAE τίμησε τον Βασίλη Γιαννόπουλο – Νέα αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Προμηθέα

14:00ΥΓΕΙΑ

Η δύναμη της προσφοράς: Ενώνοντας δυνάμεις για τη δωρεά οργάνων

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν άμεσα 14 χώρες της Μέσης Ανατολής

13:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Επιχείρηση… ηρεμία στην «Ένωση» πριν την ΑΕΛ

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικό πλοίο στην Κύπρο θα στείλει η Βρετανία

13:30ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΓΑ: Ηγετική παρουσία με ελληνική υπογραφή

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν: Από τους βαλλιστικούς πυραύλους Khorramshahr και Sejjil με βεληνεκές 2.000 χλμ μέχρι τα μη επανδρωμένα Shahed

13:28ΚΟΣΜΟΣ

«Η επόμενη είναι η Κούβα», λέει σύμμαχος του Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Αραγκτσί: Είμαστε σε πόλεμο με τις ΗΠΑ όχι με τις χώρες της περιοχής

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Καλεί τους πολίτες να δημιουργήσουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης - Τα μέτρα αυτοπροστασίας

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν: Από τους βαλλιστικούς πυραύλους Khorramshahr και Sejjil με βεληνεκές 2.000 χλμ μέχρι τα μη επανδρωμένα Shahed

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Οι 4 άνδρες που θα μπορούσαν να σώσουν ή να καταστρέψουν το Ιράν - Όλα τα σενάρια για την επόμενη ημέρα

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος δημοσιογράφος συνελήφθη στο Ισραήλ ενώ έκανε ρεπορτάζ - Βίντεο

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ: Το Ιράν παραδέχθηκε ότι διαθέτει αρκετό ουράνιο για να δημιουργήσει πυρηνικό υλικό

11:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Netflix θα εξαφανιστεί αθόρυβα από 87 εκατομμύρια συσκευές σήμερα

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Λυκαβηττό μέχρι την Καστέλα: Πού βρίσκονται τα καταφύγια πολέμου στην Αθήνα - Αναλυτικοί χάρτες

14:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Νετανιάχου για τις εξελίξεις σε Κύπρο και Λίβανο

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θρήνος και οργή στην κηδεία για τις μαθήτριες του σχολείου που δέχθηκε επίθεση - Η φωτογραφία που κάνει τον γύρο του κόσμου

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Οι 2 χώρες που θα επιβίωναν σε πυρηνικό πόλεμο: Το σενάριο με 5 δισ. νεκρούς σε 1 ώρα

08:49ΕΘΝΙΚΑ

Η αναχώρηση των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» για την Κύπρο - Εντυπωσιακά πλάνα

08:44ΕΘΝΙΚΑ

Patriot μεταφέρονται σε Κάρπαθο και Σούδα - Εν πλω για Κύπρο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» - Τέσσερα F-16 στην Κύπρο

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν άμεσα 14 χώρες της Μέσης Ανατολής

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ