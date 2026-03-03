Στο Αυτόφωρο ο Γεωργιανός που προσήχθη για την κατασκοπεία στη Σούδα

Απολογείται για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα - Διερευνώνται οι κατηγορίες κατασκοπείας

Άγγελος Βουράκης

Στο Αυτόφωρο ο Γεωργιανός που προσήχθη για την κατασκοπεία στη Σούδα

Tο πυρηνοκίνητο αμερικανικό αεροπλανοφόρο "USS Gerald R. Ford", το μεγαλύτερο στον κόσμο, στον κόλπο της Σούδας, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026. 

Eurokinissi
Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο οδηγήθηκε για να δικαστεί με την κατηγορία της παράνομης εισόδου και παραμονής στη χώρα ο υπήκοος Γεωργίας, αζερικής καταγωγής, ο οποίος προσήχθη χθες στη Σούδα ως ύποπτος για κατασκοπευτική δραστηριότητα.

Παράλληλα, η δικογραφία που αφορά το σκέλος της φερόμενης κατασκοπείας παραμένει στην αρμοδιότητα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, η οποία συνεχίζει την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο 36χρονος Γεωργιανός που συνελήφθη ως ύποπτος κατασκοπείας στη Σούδα, βρισκόταν στο μικροσκόπιο των Αρχών τον τελευταίο μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, υπάρχουν ενδείξεις για κατασκοπευτική δράση, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του φωτογραφικό υλικό, που παραπέμπει σε τέτοια δράση. Παράλληλα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών θεωρεί ότι ο Γεωργιανός είχε επαφές με το Ιράν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Γεωργιανός, ο οποίος είναι αζερικής καταγωγής, έφτασε στην Ελλάδα στις 3 Φεβρουαρίου και πήγε κατευθείαν στα Χανιά, όπου νοίκιασε δωμάτιο, με θέα τον κόλπο της Σούδας.

Ο 36χρονος που συνελήφθη ως ύποπτος κατασκοπείας είχε νοικιάσει ξενοδοχείο με θέα τον κόλπο της Σούδας, έκανε βόλτες στο λιμάνι και φωτογράφιζε με το κινητό του τηλέφωνο και την φωτογραφική του κάμερα πολεμικά πλοία.

Από τις μέχρι στιγμής έρευνες προκύπτει ότι ο 36χρονος στις 16 Φεβρουαρίου προσπάθησε να αλλάξει το ξενοδοχείο που διέμενε και να πάει σε άλλο πιο κοντά στην αμερικανική βάση της Σούδας. Σημειώνεται ότι ο Γεωργιανός ήθελε να μεταφερθεί στο ίδιο ξενοδοχείο όπου συνελήφθη πέρισυ με την κατηγορία της κατασκοπείας 26χρονος Αζέρος.

Επιπλέον, ο 36χρονος Γεωργιανός είχε εντοπιστεί στις 24 Φεβρουαρίου, την ημέρα που κατέπλευσε στη Σούδα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ», να κινείται στο λιμάνι και να φωτογραφίζει το αεροπλανοφόρο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 36χρονος έφτασε στην Αθήνα το περασμένο Σαββατοκύριακο υπό την διακριτική παρακολούθηση των Αρχών και συνελήφθη σήμερα καθώς εντοπίστηκε να κινείται προς το αεροδρομίο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Οι Αρχές τον αρχικά προσήγαγαν και στη συνέχεια συνέλαβαν τον Γεωργιανό υπό τον φόβο ότι θα έφευγε από την χώρα για άγνωστη χώρα του εξωτερικού, ωστόσο στην κατοχή του δεν βρέθηκε κάποιο εισιτήριο.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

Η υπόθεση είχε πολλές ομοιότητες με την περίπτωση του 26χρονου Αζέρου, ο οποίος είχε συλληφθεί για κατασκοπεία το περασμένο καλοκαίρι, καθώς φωτογράφιζε τη ναυτική βάση της Σούδας. Ο 26χρονος είχε συλληφθεί δύο μέρες μετά την σύλληψη ενός άλλου Αζέρου στην Κύπρο, ο οποίος φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Λεμεσό και Πάφο και επισήμως του αποδόθηκε επαφή με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

