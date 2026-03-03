Τραμπ για Ιράν: «Πολύ αργά» για διαπραγματεύσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συνομιλίες, αλλά είναι πολύ αργά, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν τη στρατιωτική τους επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

«Η αεροπορική τους άμυνα, η Πολεμική Αεροπορία, το Πολεμικό Ναυτικό και η Ηγεσία τους, τελείωσαν. Θέλουν να μιλήσουν. Είπα "Πολύ αργά!"» έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social σχολιάζοντας ένα άρθρο γνώμης.

