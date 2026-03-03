Κύπρος: Σε μοναστήρι βρήκαν καταφύγιο κάτοικοι του Ακρωτηρίου

Στην εκκένωση των κατοικίων τους έχουν προχωρήσει οι κάτοικοι του Ακρωτηρίου, στην Κύπρο, της περιοχής όπου βρίσκεται η βρετανική βάση που δέχτηκε χθες, Δευτέρα, επίθεση εν μέσω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Πάνω από 1.100 άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών και της Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες έχουν ανοίξει χώρους, όπως γυμναστήρια και σχολεία, για τη φιλοξενία των κατοίκων.

Μεταξύ των χώρων που χρησιμοποιούν οι αρχές είναι και το μοναστήρι «Αγίου Γεωργίου», στο οποίο βρήκαν καταφύγιο περίπου 20 άνθρωποι. Η Ορθοδοξία Ιωάννου είναι μία από αυτούς και μιλώντας στο MEGA και στην εκπομπή «Live News», περιέγραψε τη στιγμή που άκουσε την έκρηξη.

«Ακούστηκε έκρηξη και ξύπνησα, μετά ήχησαν οι σειρήνες. Όταν ξημέρωσε μάθαμε ότι κάτι έριξαν μέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Ιωάννου της οποίας το σπίτι βρίσκεται κοντά στη βρετανική βάση.

«Το μεσημέρι άρχισαν να φεύγουν ορισμένοι κάτοικοι και το απόγευμα αποφάσισαμε να φύγουμε κι εμείς», είπε επιπλέον, δηλώνοντας ότι σύντομα θα επιστρέψει σπίτι της, όπως έχουν αρχίσει και κάνουν και άλλοι κάτοικοι του Ακρωτηρίου.

