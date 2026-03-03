El Pais: Γαλλία και Ελλάδα στέλνουν φρεγάτες στην Κύπρο - Τι εξετάζει το Ηνωμένο Βασίλειο

Η Γαλλία θα στείλει συστήματα πυραυλικής άμυνας και μη επανδρωμένων αεροσκαφών

El Pais: Γαλλία και Ελλάδα στέλνουν φρεγάτες στην Κύπρο - Τι εξετάζει το Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλοελληνική σύμπραξη για την άμυνα της Κύπρου με την Βρετανία να παίρνει σειρά, μετά το χτύπημα στο Ακρωτήρι.

Η Γαλλία θα στείλει συστήματα πυραυλικής άμυνας και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και μια φρεγάτα, στην Κύπρο, μετά την επίθεση που δέχτηκε βρετανική αεροπορική βάση στο νησί από μη επανδρωμένα αεροσκάφη τη Δευτέρα. Αυτό ανακοίνωσε την Τρίτη η κυπριακή κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει η ισπανική El Pais, το Παρίσι ενώνεται με την Αθήνα, η οποία έχει ήδη στείλει τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16, ενώ δύο φρεγάτες βρίσκονται εν πλω με κατεύθυνση το νησί.

Την ίδια στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο αποστολής ενός πολεμικού πλοίου, σύμφωνα με τους Times. Η εφημερίδα The Times αναφέρει ότι το πλοίο είναι το αντιτορπιλικό HMS Duncan, το οποίο θα χρειαστεί περίπου μια εβδομάδα για να φτάσει στην Κύπρο από το Ηνωμένο Βασίλειο και βρίσκεται επί του παρόντος «σε υψηλό βαθμό ετοιμότητας για ανάπτυξη».

HMS DUNCAN

Η εφημερίδα σημειώνει ότι το Λονδίνο δεν μπορεί επί του παρόντος να υπερασπιστεί την Κύπρο από επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και φοβάται ότι το νησί θα μπορούσε να είναι ευάλωτο σε περαιτέρω επιθέσεις.

Η υπουργός Εξωτερικών Yvette Cooper δήλωσε ότι πρόσφατα μεταφέρθηκαν επιπλέον αμυντικές δυνατότητες σε βάσεις στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ραντάρ, συστημάτων αντι-drone, αεροσκαφών F-35 και συστημάτων αεροπορικής άμυνας εδάφους.

Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης απηύθυνε έκκληση τόσο στον Μακρόν όσο και στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να στείλουν πολεμικά πλοία για να βοηθήσουν στην προστασία του νησιού.

Δένδιας στην Κύπρο: Είμαστε συνολικά, απολύτως, στη διάθεσή σας - Χριστοδουλίδης: Η Ελλάδα παρούσα

«Είμαστε συνολικά, απολύτως, στη διάθεσή σας», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την υποδοχή του από τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, στη Λευκωσία, το πρωί της Τρίτης.

«Υπουργέ, φίλε Νίκο, καλωσόρισες στην Κύπρο. Θέλω δημόσια να ευχαριστήσω εκ μέρους του κυπριακού λαού, τόσο τον πρωθυπουργό όσο κι εσένα προσωπικά για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας, σε μια δύσκολη στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Ελλάδα δηλώνει για ακόμη μια φορά παρούσα. Μια κίνηση ιδιαίτερης και ουσιαστικής αλλά συμβολικής σημασίας, μια κίνηση η οποία, ανοίγει τον δρόμο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε καλωσορίζοντας τον κ. Δένδια στο Προεδρικό Μέγαρο ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μίλησα και με τον Γάλλο πρόεδρο, υπήρξε ανταπόκριση, είμαι σε επαφή με τον καγκελάριο της Γερμανίας και την πρωθυπουργό της Ιταλίας και αυτό δείχνει πώς η Ελλάδα ανοίγει τον δρόμο, είπε ο Πρόεδρος της Κύπρου και τόνισε πως στόχος είναι να κρατήσουμε τις καλές συνθήκες στην περιοχή μας.

Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν. Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ ακολουθεί η συνάντησή του με τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Β. Πάλμα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα ακολουθήσει δήλωση στον Τύπο από το υπουργείο Άμυνας. Τέλος, θα ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ Γεώργιο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

