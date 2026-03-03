Δένδιας στην Κύπρο: Είμαστε συνολικά, απολύτως, στη διάθεσή σας - Χριστοδουλίδης: Η Ελλάδα παρούσα

Είμαστε πάντα δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία, τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας

«Είμαστε συνολικά, απολύτως, στη διάθεσή σας», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την υποδοχή του από τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, στη Λευκωσία, το πρωί της Τρίτης.

«Υπουργέ, φίλε Νίκο, καλωσόρισες στην Κύπρο. Θέλω δημόσια να ευχαριστήσω εκ μέρους του κυπριακού λαού, τόσο τον πρωθυπουργό όσο κι εσένα προσωπικά για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας, σε μια δύσκολη στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Ελλάδα δηλώνει για ακόμη μια φορά παρούσα. Μια κίνηση ιδιαίτερης και ουσιαστικής αλλά συμβολικής σημασίας, μια κίνηση η οποία, ανοίγει τον δρόμο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε καλωσορίζοντας τον κ. Δένδια στο Προεδρικό Μέγαρο ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μίλησα και με τον Γάλλο πρόεδρο, υπήρξε ανταπόκριση, είμαι σε επαφή με τον καγκελάριο της Γερμανίας και την πρωθυπουργό της Ιταλίας και αυτό δείχνει πώς η Ελλάδα ανοίγει τον δρόμο, είπε ο Πρόεδρος της Κύπρου και τόνισε πως στόχος είναι να κρατήσουμε τις καλές συνθήκες στην περιοχή μας.

Ο κ. Δένδιας συναντάται αυτή την ώρα με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν. Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ ακολουθεί η συνάντησή του με τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Β. Πάλμα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα ακολουθήσει δήλωση στον Τύπο από το υπουργείο Άμυνας. Τέλος, θα ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ Γεώργιο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

