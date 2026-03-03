Θεσσαλονίκη: Ανησυχία με πτήση μαχητικών αεροσκαφών - Τι ισχύει

Μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό της Θεσσαλονίκης προκάλεσαν ανησυχία, λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή και την αποστολή αεροσκαφών και φρεγατών από την Ελλάδα στην Κύπρο.

Στελέχη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας δίνουν τέλος στην αναστάτωση, λέγοντας στη Voria πως οι πτήσεις γίνονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την άσκηση «Ηνίοχος 2026».

Η φάση της προετοιμασίας θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 9 Μαρτίου 2026 και μέχρι τότε τα μαχητικά θα εμφανίζονται στον ουρανό σε αραιά χρονικά διαστήματα.

Η κύρια φάση της «Ηνίοχος 2026» θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 20 Μαρτίου 2026, ενώ 21-23 Μαρτίου θα είναι η φάση της αναδίπλωσης.

Στην «Ηνίοχος 2026», η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει με όλους τους τύπους μαχητικών αεροσκαφών της, συμπεριλαμβανομένων των Rafale και F-16 Viper καθώς και ελικόπτερα, μεταγωγικά και εκπαιδευτικά αεροσκάφη. Επίσης, συμμετέχουν δυνάμεις του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίες συνδράμουν καθοριστικά στη δημιουργία πολύπλοκων και ρεαλιστικών σεναρίων σε όλο το εύρος του Ελλαδικού χώρου.

Επιπλέον, πρόκειται να συμμετάσχει ένας μεγάλος αριθμός αεροπορικών δυνάμεων από συμμαχικές χώρες και συγκεκριμένα η Γαλλία με Μ-2000D και E3F, η Σλοβενία με PC-9, η Κύπρος με AW-139 και η Αλβανία με AS-532.

Επιπρόσθετα, η Πολωνία θα συμμετάσχει με Ειδικές Δυνάμεις, ενώ η Γεωργία, η Σερβία, η Κροατία και η Ινδία θα αποστείλουν ομάδα παρατηρητών.