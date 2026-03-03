Λονδίνο: Ουρές στα βενζινάδικα έν μέσω φόβων για εκτόξευση των τιμών

Τα πρατήρια βενζίνης φαίνεται να ξεμένουν από καύσιμα, καθώς οι Βρετανοί σπεύδουν να γεμίσουν τα οχήματά τους προτού οι τιμές του πετρελαίου εκτοξευθούν σε «επίπεδα ρεκόρ». Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει τη μεταφορά καυσίμων προς τη Δύση, αφότου οι εταιρείες ανέστειλαν τον πλου μέσω του Στενού του Ορμούζ μετά από τις ιρανικές επιθέσεις σε πλοία και λιμάνια.

Οι τιμές του πετρελαίου στη συνέχεια εκτοξεύτηκαν στα ύψη, με το παγκόσμιο πρότυπο αργού πετρελαίου Brent να σημειώνει άνοδο κατά περίπου 13%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον Ιούλιο του 2024.

Ωστόσο, οι αρμόδιοι κάλεσαν τους οδηγούς να «μην πανικοβάλλονται» και να μη σπεύσουν να αγοράσουν βενζίνη και ντίζελ τη Δευτέρα ενόψει μιας πιθανής αύξησης του κόστους - συμβουλή που πολλοί Βρετανοί φαίνεται να έχουν αγνοήσει.

Το πρατήριο Valero Garage στο Μπέκενχαμ, στο νότιο Λονδίνο , έμεινε εντελώς από βενζίνη το βράδυ της Δευτέρας, αφού δεκάδες ντόπιοι έσπευσαν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους. Ένας εργαζόμενος αποκάλυψε ότι ορισμένοι κάτοικοι έφτασαν μάλιστα με δοχεία σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν τα μακροπρόθεσμα αποθέματα καυσίμων τους.

Πινακίδες που έγραφαν «Συγγνώμη, εκτός λειτουργίας εντοπίστηκαν επίσης στο κοντινό πρατήριο καυσίμων της BP στο Κρόιντον. Αλλού, φωτογραφίες από σταθμούς σε όλη τη χώρα έδειξαν χιλιάδες Βρετανούς να ανεφοδιάζονται με καύσιμα πριν φημολογηθεί ότι οι τιμές θα αυξηθούν.

Στα πρατήρια Costco Vauxhall και Go 24 Hour Express στο Kirkdale του Λίβερπουλ, οι ουρές για τις αντλίες εκτείνονταν πέρα ​​από τα καταστήματα στους κοντινούς δρόμους. Εν τω μεταξύ, 35 μίλια μακριά, στο Μείζον Μάντσεστερ, δεκάδες οχήματα εθεάθησαν να περιμένουν για καύσιμα στο Trafford Centre.

Η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν εισήλθε στην τρίτη ημέρα της τη Δευτέρα, καθώς το έθνος του Κόλπου συνέχισε τις επιθέσεις αντιποίνων του σε χώρες όπως το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Κύπρος.

Δύο πλοία στο Στενό του Ορμούζ χτυπήθηκαν το πρωί της Κυριακής, με αποτέλεσμα το ένα να τυλιχθεί στις φλόγες και τέσσερις ναυτικοί να τραυματιστούν. Το πλήρωμα ενός πλοίου με το όνομα Skylight εκκενώθηκε αργότερα.

Ένα τρίτο χτύπημα σημειώθηκε στη συνέχεια 35 μίλια μακριά στις ακτές των ΗΑΕ το απόγευμα, όταν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), «ένα άγνωστο βλήμα εξερράγη πολύ κοντά σε ένα πλοίο». Πρόσθεσε ότι όλο το πλήρωμα ήταν ασφαλές και καλά στην υγεία του.

Η απειλή περαιτέρω επιθέσεων αποδείχθηκε πολύ μεγάλο ρίσκο για μια σειρά από ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς εταιρείες όπως η Maersk και η CMA CGM αρνήθηκαν να κατευθυνθούν στο νευραλγικό για την παγκόσμια ενέργει Στενό, όπου ο Περσικός Κόλπος εκβάλλει στην Αραβική Θάλασσα.

Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου –περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα– και το 25% του υγροποιημένου φυσικού αερίου μεταφέρεται μέσω του περάσματος, το οποίο το Ιράν έκλεισε για λίγο κατά τη διάρκεια ασκήσεων με πραγματικά πυρά. Ο ΟΠΕΚ (Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών) κατηγορήθηκε ότι εκμεταλλεύτηκε την κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι τιμές έχουν ήδη αυξηθεί κατά 20% φέτος, καθώς οι αγορές ανέμεναν την επίθεση στο Ιράν.

Ο Ali Vaez, διευθυντής του Iran Project, δήλωσε: «Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ θα διαταράξει περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου εν μία νυκτί - και οι τιμές δεν θα εκτοξευθούν απλώς, αλλά θα εκτοξευθούν βίαια προς τα πάνω μόνο και μόνο λόγω φόβου. Το σοκ θα έχει αντίκτυπο πολύ πέρα ​​από τις αγορές ενέργειας, επιδεινώνοντας τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό και ωθώντας τις εύθραυστες οικονομίες πιο κοντά στην ύφεση μέσα σε λίγες εβδομάδες».

Πιστεύεται ότι οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν εκτοξευθεί κατά 40% από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση την Παρασκευή, με τις χρηματιστηριακές αγορές να καταγράφουν πτώση σε όλο τον κόσμο σήμερα. Οι αναλυτές φοβούνται μια νέα έξαρση πληθωρισμού λόγω της διαταραχής στις αγορές ενέργειας.

