ΔΟΑΕ: Επιβεβαιώνει καθυστερημένα τις ζημιές στο ιρανικό πυρηνικό εργοστάσιο του Νατάνζ

Αυτή η δορυφορική εικόνα από την Planet Labs PBC δείχνει τα ερείπια του πιλοτικού εργοστασίου εμπλουτισμού καυσίμων στο πυρηνικό εργοστάσιο εμπλουτισμού του Ιράν στο Νατάνζ, στις 3 Δεκεμβρίου 2025

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανέφερε την Τρίτη «πρόσφατες ζημιές» στα κτήρια πρόσβασης του υπόγειου εργοστασίου εμπλουτισμού καυσίμων του Νατάνζ, στο κεντρικό Ιράν, αν και τόνισε ότι δεν αναμένονται «ραδιολογικές συνέπειες».

Ο ΔΟΑΕ ανέφερε σε μήνυμά του στο X ότι το εργοστάσιο του Νατάνζ είχε ήδη υποστεί «σοβαρές ζημιές» κατά τη διάρκεια του Πολέμου των 12 ημερών και ότι, προς το παρόν, η ανάλυση δεν δείχνει περαιτέρω ζημιές στο εσωτερικό του υπόγειου συγκροτήματος.

«Δεν αναμένονται ραδιολογικές συνέπειες και δεν έχουν εντοπιστεί πρόσθετες επιπτώσεις στο ίδιο το υπόγειο εργοστάσιο, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές στη σύγκρουση του Ιουνίου», ανέφερε η πυρηνική υπηρεσία του ΟΗΕ, διευκρινίζοντας ότι η εκτίμησή της βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες.

Η επιβεβαίωση ήρθε σχεδόν 24 ώρες μετά τον αναφορά της Τεχεράνης, ότι ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στις «ειρηνικές πυρηνικές εγκαταστάσεις» του Ιράν.

Τη Δευτέρα, ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε ότι δεν είχε πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν νέες επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και αναγνώρισε ότι ο οργανισμός δεν ήταν ακόμη σε θέση να επικοινωνήσει με την πυρηνική ρυθμιστική αρχή του Ιράν.

