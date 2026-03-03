Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη - Φιντάν για τη Μέση Ανατολή
Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπως ανακοινώθηκε από την Άγκυρα.
Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
