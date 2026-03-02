Τουρκία - Ερντογάν: Οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν συνιστά σαφή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της Συνόδου των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ

Η συνέχιση της σύγκρουσης με το Ιράν ενέχει σοβαρούς κινδύνους σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, προειδοποίησε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στο «Ιφτάρ» σε μέλη του κόμματός του.

Έσπευσε να προσθέσει ότι κανείς δεν μπορεί να αντέξει τέτοιο βάρος.

«Ζούμε σε μια από τις πιο δύσκολες περιοχές του κόσμου» επισήμανε και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Χαμενεΐ και στον ιρανικό λαό.

Παράλληλα, έστρεψε τα πυρά του κατά του Ισραήλ. «Κάναμε ό,τι μπορούσαμε με τις φίλες και αδελφές χώρες μας στην περιοχή για να αποτρέψουμε περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των μερών. Το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν προέκυψε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι διαφωνίες κλιμακώθηκαν σε ένοπλη σύγκρουση λόγω των προκλήσεων του Ισραήλ, το οποίο ευδοκιμεί στην αιματοχυσία και το χάος» ανέφερε.

Νωρίτερα, ο Ερντογάν είχε επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε στον Ρούττε ότι πρέπει να δοθεί ευκαιρία στη διπλωματία για την επίτευξη μόνιμης και βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Σε δήλωσή της, η προεδρία πρόσθεσε ότι ο Ερντογάν είπε στον Ρούττε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τη σύγκρουση μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.