Πίνακας του Ρέμπραντ ανακαλύφθηκε... ξανά έπειτα από 65 χρόνια

Ανθή Κουρεντζή

Ο πίνακας του Ρέμπραντ «Το όραμα του Ζαχαρία στον Ναό» (1633) που ανακαλύφθηκε μετά από 65 χρόνια αναζητήσεων / Rijksmuseum 

Έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, ένας χαμένος πίνακας του Ρέμπραντ ανακαλύφθηκε... ξανά και πιστοποιήθηκε ως αυθεντικός από ειδικούς, όπως αναφέρει το BBC.

Το έργο «Vision of Zacharias in the Temple» (1633) είχε αποκλειστεί από τον κατάλογο των έργων του Ολλανδού ζωγράφου το 1960 και εξαφανίστηκε αφού πουλήθηκε σε ιδιώτη συλλέκτη τον επόμενο χρόνο.

Ωστόσο, επανεμφανίστηκε όταν οι ιδιοκτήτες του το υπέβαλαν για μελέτη στο Rijksmuseum στο Άμστερνταμ.

«Όταν το είδα στο εργαστήριό μας κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης, εντυπωσιάστηκα αμέσως από την απίστευτη δύναμη που διαθέτει», δήλωσε ο διευθυντής του μουσείου, Taco Dibbits.

Το Rijksmuseum λαμβάνει συχνά email από ανθρώπους που ζητούν πληροφορίες για πίνακες που έχουν κληρονομήσει ή αγοράσει, δήλωσε ο Taco Dibbits. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, γνώριζαν ότι ίσως επρόκειτο για κάτι ξεχωριστό.

«Μας ήρθε μέσω email και ένας από τους επιμελητές μας σκέφτηκε: πρόκειται για μια πραγματικά ενδιαφέρουσα εικόνα. Γνωρίζαμε την ύπαρξη του πίνακα εδώ και πάνω από 100 χρόνια, αλλά δεν τον είχαμε δει ποτέ».

Το μουσείο επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα αφού μελέτησε τις χρωστικές ουσίες, οι οποίες ταίριαζαν με εκείνες που χρησιμοποιούσε ο Rembrandt την ίδια περίοδο, καθώς και την τεχνική ζωγραφικής και τη διαστρωμάτωση των υλικών, που είναι συγκρίσιμες με άλλα πρώιμα έργα του.

Ο πίνακας του Ρέμπραντ «Το όραμα του Ζαχαρία στον Ναό» (1633) που ανακαλύφθηκε μετά από 65 χρόνια αναζητήσεων / Rijksmuseum

«Αφιέρωσε την ψυχή του»

Η υπογραφή είναι αυθεντική και το ξύλινο πάνελ χρονολογείται από εκείνη τη περίοδο, ανέφεραν οι ερευνητές.

«Η ανάλυση των υλικών, οι υφολογικές και θεματικές ομοιότητες, οι διορθώσεις που έκανε ο ίδιος ο Ρέμπραντ και η συνολική ποιότητα του έργου υποστηρίζουν το συμπέρασμα ότι πρόκειται για γνήσιο έργο», ανακοίνωσε η πινακοθήκη.

Ο Dibbits δήλωσε ότι ο πίνακας φέρει όλα τα χαρακτηριστικά του Ρέμπραντ στο «αποκορύφωμα» της πρώιμης δημιουργικής του περιόδου.

«Είναι εξαιρετικά υψηλής ποιότητας. Μερικές φορές στα πορτρέτα του Ρέμπραντ νιώθεις ότι παράγει σε μεγάλες ποσότητες, αλλά με αυτόν τον πίνακα αισθάνεσαι πραγματικά ότι αφιέρωσε την ψυχή του».

Το μουσείο θα εκθέσει το έργο στο κοινό από την Τετάρτη.

Ο Ρέμπραντ ήταν 27 ετών όταν δημιούργησε τον πίνακα, ο οποίος απεικονίζει τη βιβλική σκηνή όπου ο αρχιερέας Ζαχαρίας πληροφορείται από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ ότι, παρά την προχωρημένη ηλικία τους, εκείνος και η σύζυγός του θα αποκτήσουν γιο, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή.

Το μουσείο ανέφερε ότι ο Ρέμπραντ έδωσε μια καινοτόμο διάσταση στη βιβλική ιστορία. Αντί να απεικονίσει ορατά τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, απλώς υπαινίχθηκε την παρουσία του. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνθηκε από τις καθιερωμένες εικαστικές παραδόσεις και εισήγαγε έναν νέο τρόπο απεικόνισης του θέματος.

Ο Ρέμπραντ επέλεξε σκόπιμα τη στιγμή λίγο πριν ο Γαβριήλ αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα.

Πρόκειται για έναν από τους λίγους ιστορικούς πίνακες που δημιούργησε εκείνη την περίοδο, καθώς τότε ασχολούνταν κυρίως με πορτρέτα, τα οποία ήταν ιδιαίτερα προσοδοφόρα.

