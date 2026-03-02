Από την ξηρασία στην… «αναγέννηση» – Γέμισε νερό η λίμνη Αμβρακία

Καθοριστικές αποδείχθηκαν οι σημαντικές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα στην αποκατάσταση της υδρολογικής ισορροπίας της λίμνης Αμβρακίας.

Η λίμνη τα τελευταία χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονα φαινόμενα ξηρασίας, που οδήγησαν σε αισθητή πτώσης της στάθμης των υδάτων της.

Ο φετινός χειμώνας που μέχρι στιγμής καταγράφεται ως ένας από τους πιο βροχερούς των τελευταίων ετών, ενίσχυσε σημαντικά τα υδάτινα αποθέματα της περιοχής και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάκαμψη της λίμνης που γέμισε νερό.

Σημειώνεται ότι η λίμνη Αμβρακία αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό υδροβιότοπο και είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000.

Η περιοχή διακρίνεται για την πλούσια ορνιθοπανίδα της, καθώς και για την εκτεταμένη παραλίμνια βλάστηση, κυρίως στη δυτική της όχθη.

Δείτε το βίντεο:

Με πληροφορίες από agrinionews.gr

