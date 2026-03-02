Ο τακτικός έλεγχος της στάθμης του λιπαντικού αποτελεί μία βασική εργασία του οδηγού

Ο έλεγχος της στάθμης του λιπαντικού στο αυτοκίνητο αποτελεί μία βασική εργασία του οδηγού. Αν σε περίπτωση το λιπαντικό πέσει κάτω από τα επιτρεπτά όρια που ορίζει ο κατασκευαστής τότε κινδυνεύουν από πρόωρη φθορά τα μηχανικά του μέρη, ενώ μπορεί να εμφανιστούν θέματα υπερθέρμανσης ή ακόμη να σημειωθεί σημαντική μηχανική βλάβη.

Ο έλεγχος της στάθμης του λιπαντικού πρέπει να γίνεται τακτικά. Μάλιστα τα περισσότερα αυτοκίνητα έχουν μια κόκκινη ένδειξη έλλειψης του λιπαντικού στον πίνακα ελέγχου. Αν ανάψει αυτή, τότε η λίπανση του κινητήρα είναι ελλιπής. Φυσικά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αφήσει ο οδηγός να φθάσει σε αυτή την κατάσταση ο κινητήρας. Αν διαπιστωθεί πτώση του λιπαντικού σε έναν έλεγχο, τότε ο οδηγός θα πρέπει να συμπληρώσει λιπαντικό το συντομότερο. Η ιδανική λύση είναι να προσθέσει το ίδιο λάδι με αυτό που υπάρχει στον κινητήρα, ώστε να είναι ίδιες οι προδιαγραφές. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε πρέπει ο οδηγός να προσθέσει ένα λιπαντικό με το ίδιο ιξώδες με αυτό που ήδη υπάρχει στον κινητήρα. Η ανάμειξη λιπαντικού με τα διαφορετικό ιξώδες δεν συνιστάται, καθώς αλλοιώνεται η δράση των πρόσθετων και μειώνεται το επίπεδο προστασίας.

Κάθε κατασκευαστής ορίζει συγκεκριμένες προδιαγραφές λαδιού για κάθε κινητήρα. Αν μπει κάποιο λιπαντικό που είναι εκτός προδιαγραφών, τότε δεν γίνεται σωστή λίπανση του κινητήρα με ότι συνεπάγεται αυτό. Η συμπλήρωση διαφορετικού λιπαντικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λύση ανάγκης ή ως προσωρινή λύση σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Όμως καλό είναι το συντομότερο να υπάρξει πλήρης αλλαγή λαδιού και φίλτρου, ώστε ο κινητήρας να επανέλθει στις προβλεπόμενες συνθήκες λειτουργίας.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

