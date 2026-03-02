Ισραήλ: Τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες νεκρά στην Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση

Τα τρία παιδιά ζούσαν με την οικογένειά τους στην Μπετ Σεμές, ενώ ο παππούς τους που είναι Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη διαμένει στην Ιερουσαλήμ

Newsbomb

Ισραήλ: Τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες νεκρά στην Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τρία παιδιά με ρίζες από τη Θεσσαλονίκη είναι ανάμεσα στα θύματα των ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στην πόλη Μπετ Σεμές.

Σύμφωνα με το Star, πρόκειται για τον 16χρονο Ιακώβ και τις δύο αδελφές του, ηλικίας 13 και 15 ετών, που ζούσαν με την οικογένειά τους στην πόλη, ενώ ο παππούς τους που είναι Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη διαμένει στην Ιερουσαλήμ.

Τη στιγμή της επίθεσης τα παιδιά βρίσκονταν στο σπίτι τους, το οποίο δεν διέθετε καταφύγιο και έτσι ο 16χρονος πήρε τις δύο αδελφές του και προσπάθησαν να φτάσουν στο δημόσιο καταφύγιο της περιοχής. Δεν πρόλαβαν, όμως, καθώς πύραυλος έπληξε την περιοχή, διαπερνώντας την αεράμυνα και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Από την έκρηξη δημιουργήθηκαν μεγάλοι κρατήρες, ενώ κατοικίες ισοπεδώθηκαν ή υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έλληνες αστρονόμοι μελετούν την εξέλιξη ενός υπεργίγαντα αστέρα σε πραγματικό χρόνο

22:27LIFESTYLE

Ο Τζιμ Κάρεϊ απαντά στις θεωρίες συνωμοσίας περί «κλωνοποίησής» του, μετά την αγνώριστη εμφάνισή του στα βραβεία Σεζάρ

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα- Υπόθεση κατασκοπείας: Νέα στοιχεία για τον Γεωργιανό που συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» - Οι κινήσεις του όταν έφτασε το αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ» στο λιμάνι

22:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταστρέψαμε τον στόλο του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν - Φρουροί της Επανάστασης: Κλείσαμε τα Στενά του Ορμούζ

22:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027: Η Ελλάδα πήρε εκδίκηση (79-65) κόντρα στο Μαυροβούνιο

22:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκαν προς κύρωση οι συμβάσεις με τις Chevron και Helleniq για τους υδρογονάνθρακες

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Η στρατηγική αποκεφαλισμού και αποσταθεροποίησης και η επόμενη μέρα του Ιράν

21:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανθεκτικά τα ελληνικά κρατικά ομόλογα παρά τις μεγάλες απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες νεκρά στην Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση

21:37ΕΛΛΑΔΑ

AEGEAN: Επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς Ισραήλ, Ιράκ, Λίβανο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία

21:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ανήλικος για κλοπές στη Ναυπακτία

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανοί με «τον χορό του Τραμπ» τον ευχαριστούν για την εξάλειψη Χαμενεΐ - Viral τα βίντεο στα social

21:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Κόστα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

21:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Καλλιτεχνική κολύμβηση: Στην Ελλάδα και πάλι οι αδερφές Αλεξανδρή - Συνάντηση με Κούβελο

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Νέα δεδομένα για την υπόθεση της 31χρονης Νεκταρίας - Έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Το εκρηκτικό παρασκήνιο της Γενεύης: Οι φωνές Αραγκτσί - Γουίτκοφ 48 ώρες πριν την επίθεση στο Ιράν

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Δρος Ράπτη: «Σμύρνη, το καύχημα της Ιωνίας -Η εκπαίδευση των Ελλήνων»

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Σούδα: Συνελήφθη Γεωργιανός για κατασκοπεία – Εξετάζεται η σχέση του με το Ιράν

20:36ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Επιτέλους επιστρέφει! «Παρών» ο Αντετοκούνμπο κόντρα στους Σέλτικς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Νέα δεδομένα για την υπόθεση της 31χρονης Νεκταρίας - Έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

18:31ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες νεκρά στην Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

18:59ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Κολυδά για νέα κακοκαιρία - Πότε αναμένεται κύμα βροχοπτώσεων

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

22:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταστρέψαμε τον στόλο του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν - Φρουροί της Επανάστασης: Κλείσαμε τα Στενά του Ορμούζ

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα- Υπόθεση κατασκοπείας: Νέα στοιχεία για τον Γεωργιανό που συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» - Οι κινήσεις του όταν έφτασε το αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ» στο λιμάνι

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Σούδα: Συνελήφθη Γεωργιανός για κατασκοπεία – Εξετάζεται η σχέση του με το Ιράν

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Χτύπημα από ιρανικό drone σε ξενοδοχείο θύμισε την 11η Σεπτεμβρίου

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η σύζυγος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δυο μέρες μετά τη δολοφονία του - Στη σκιά του 62 χρόνια

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Η viral φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ κάτω από τα ερείπια με σχεδόν 5 εκατ. προβολές - Τι έδειξε η ανάλυση

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Το εκρηκτικό παρασκήνιο της Γενεύης: Οι φωνές Αραγκτσί - Γουίτκοφ 48 ώρες πριν την επίθεση στο Ιράν

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Σπαράζει καρδιές φίλη της άτυχης Νεκταρίας - «Ήταν ένα φωτεινό πλάσμα με καλή ψυχή»

20:25ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Προσγειώθηκαν δύο ζεύγη F-16 - Αναμένεται ο ΚΙΜΩΝ και δεύτερη φρεγάτα με τον ΚΕΝΤΑΥΡΟ

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία επιχειρηματία στο Ηράκλειο: Του είπαν ότι είχαν επαφές με τα funds και του απέσπασαν πάνω από 1 εκατ. ευρώ - Τα αποκάλυπτε όλα στο σημείωμα

17:57LIFESTYLE

Από την Κένυα στην Τανζανία η Ναταλία Λιονάκη - Άλλαξε το ιερατικό της όνομα

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: Κάτοικοι βοηθούν Αμερικανίδα πιλότο - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ