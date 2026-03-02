Ανθεκτικά τα ελληνικά κρατικά ομόλογα παρά τις μεγάλες απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

Παρά τις σημαντικές πωλήσεις που καταγράφηκαν, η αγορά απορρόφησε την προσφορά - Διατηρήθηκε η τιμή και η απόδοση του 10ετούς ομολόγου στα ίδια επίπεδα με αυτά της προηγούμενης εβδομάδας

Newsbomb

Ανθεκτικά τα ελληνικά κρατικά ομόλογα παρά τις μεγάλες απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χωρίς απώλειες και πιέσεις για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, ολοκληρώθηκε σήμερα η διαπραγμάτευση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Τραπέζης της Ελλάδος.

Παρά τις σημαντικές πωλήσεις που καταγράφηκαν, η αγορά απορρόφησε την προσφορά, με αποτέλεσμα η τιμή και η απόδοση του 10ετούς ομολόγου να διατηρηθεί στα επίπεδα στα οποία διαπραγματευόταν και στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας (3,30%).

Η «ανθεκτικότητα» των ελληνικών ομολόγων αποδίδεται κατά κύριο λόγο στις μικρές δανειακές ανάγκες που αντιμετωπίζει το Ελληνικό Δημόσιο για το 2025.

Aντίστοιχο κύμα ρευστοποιήσεων παρατηρήθηκε σε όλες σχεδόν τις αγορές κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις των ομολόγων να κινηθούν ανοδικά. Είναι ενδεικτικό ότι η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου-αναφοράς, σκαρφάλωσε στο 2,70%, ανακάμπτοντας από τα χαμηλά τεσσάρων μηνών όπου βρισκόταν πρόσφατα.

Η σημερινή εξέλιξη, ακολούθησε την αρχική στροφή προς την «ασφάλεια» που παρατηρήθηκε το Σαββατοκύριακο, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή --με πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν-- προκάλεσε άλμα 50% στις ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου και κατακόρυφη άνοδο του πετρελαίου.

Οι εξελίξεις αυτές εκτιμάται ότι θα πυροδοτήσουν τον πληθωρισμό και θα φρενάρουν την περαιτέρω αποκλιμάκωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε σήμερα, ήταν το «πάγωμα» στις νέες εκδόσεις ομολόγων. Σημαντικές εκδόσεις σε ευρώ από κρατικούς και εταιρικούς δανειολήπτες «πάγωσαν», καθώς οι εκδότες επέλεξαν να μην προχωρήσουν εν μέσω της αναταραχής στην αγορά.

Στη δευτερογενή αγορά και συγκεκριμένα στο ΗΔΑΤ, καταγράφηκαν σήμερα συναλλαγές 235 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 155 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές πώλησης.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,30% έναντι 2,71% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο (spread) να διαμορφωθεί στο 0,59%.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έλληνες αστρονόμοι μελετούν την εξέλιξη ενός υπεργίγαντα αστέρα σε πραγματικό χρόνο

22:27LIFESTYLE

Ο Τζιμ Κάρεϊ απαντά στις θεωρίες συνωμοσίας περί «κλωνοποίησής» του, μετά την αγνώριστη εμφάνισή του στα βραβεία Σεζάρ

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα- Υπόθεση κατασκοπείας: Νέα στοιχεία για τον Γεωργιανό που συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» - Οι κινήσεις του όταν έφτασε το αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ» στο λιμάνι

22:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταστρέψαμε τον στόλο του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν - Φρουροί της Επανάστασης: Κλείσαμε τα Στενά του Ορμούζ

22:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027: Η Ελλάδα πήρε εκδίκηση (79-65) κόντρα στο Μαυροβούνιο

22:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκαν προς κύρωση οι συμβάσεις με τις Chevron και Helleniq για τους υδρογονάνθρακες

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Η στρατηγική αποκεφαλισμού και αποσταθεροποίησης και η επόμενη μέρα του Ιράν

21:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανθεκτικά τα ελληνικά κρατικά ομόλογα παρά τις μεγάλες απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες νεκρά στην Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση

21:37ΕΛΛΑΔΑ

AEGEAN: Επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς Ισραήλ, Ιράκ, Λίβανο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία

21:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ανήλικος για κλοπές στη Ναυπακτία

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανοί με «τον χορό του Τραμπ» τον ευχαριστούν για την εξάλειψη Χαμενεΐ - Viral τα βίντεο στα social

21:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Κόστα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

21:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Καλλιτεχνική κολύμβηση: Στην Ελλάδα και πάλι οι αδερφές Αλεξανδρή - Συνάντηση με Κούβελο

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Νέα δεδομένα για την υπόθεση της 31χρονης Νεκταρίας - Έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Το εκρηκτικό παρασκήνιο της Γενεύης: Οι φωνές Αραγκτσί - Γουίτκοφ 48 ώρες πριν την επίθεση στο Ιράν

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Δρος Ράπτη: «Σμύρνη, το καύχημα της Ιωνίας -Η εκπαίδευση των Ελλήνων»

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Σούδα: Συνελήφθη Γεωργιανός για κατασκοπεία – Εξετάζεται η σχέση του με το Ιράν

20:36ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Επιτέλους επιστρέφει! «Παρών» ο Αντετοκούνμπο κόντρα στους Σέλτικς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Νέα δεδομένα για την υπόθεση της 31χρονης Νεκταρίας - Έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

18:31ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες νεκρά στην Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

18:59ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Κολυδά για νέα κακοκαιρία - Πότε αναμένεται κύμα βροχοπτώσεων

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

22:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταστρέψαμε τον στόλο του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν - Φρουροί της Επανάστασης: Κλείσαμε τα Στενά του Ορμούζ

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα- Υπόθεση κατασκοπείας: Νέα στοιχεία για τον Γεωργιανό που συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» - Οι κινήσεις του όταν έφτασε το αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ» στο λιμάνι

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Σούδα: Συνελήφθη Γεωργιανός για κατασκοπεία – Εξετάζεται η σχέση του με το Ιράν

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Χτύπημα από ιρανικό drone σε ξενοδοχείο θύμισε την 11η Σεπτεμβρίου

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η σύζυγος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δυο μέρες μετά τη δολοφονία του - Στη σκιά του 62 χρόνια

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Η viral φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ κάτω από τα ερείπια με σχεδόν 5 εκατ. προβολές - Τι έδειξε η ανάλυση

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Το εκρηκτικό παρασκήνιο της Γενεύης: Οι φωνές Αραγκτσί - Γουίτκοφ 48 ώρες πριν την επίθεση στο Ιράν

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Σπαράζει καρδιές φίλη της άτυχης Νεκταρίας - «Ήταν ένα φωτεινό πλάσμα με καλή ψυχή»

20:25ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Προσγειώθηκαν δύο ζεύγη F-16 - Αναμένεται ο ΚΙΜΩΝ και δεύτερη φρεγάτα με τον ΚΕΝΤΑΥΡΟ

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία επιχειρηματία στο Ηράκλειο: Του είπαν ότι είχαν επαφές με τα funds και του απέσπασαν πάνω από 1 εκατ. ευρώ - Τα αποκάλυπτε όλα στο σημείωμα

17:57LIFESTYLE

Από την Κένυα στην Τανζανία η Ναταλία Λιονάκη - Άλλαξε το ιερατικό της όνομα

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: Κάτοικοι βοηθούν Αμερικανίδα πιλότο - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ