ΔΥΠΑ: Πάνω από 145,8 εκατ. ευρώ για τακτικά επιδόματα ανεργίας στις πληρωμές Φεβρουαρίου

Περισσότερα από 145,8 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν για τακτικά επιδόματα ανεργίας στις πληρωμές του Φεβρουαρίου σε 231.673 ωφελούμενους όπως ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ.

Για τα βοηθήματα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων διατέθηκαν 360.619,33 ευρώ σε 595 δικαιούχους.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στις παροχές μητρότητας και γονεϊκότητας η δαπάνη ανήλθε σε 3.679.678,97 ευρώ για 5.452 ωφελούμενους, ενώ για το επίδομα εργασίας πιστώθηκαν 347.443 ευρώ σε 1.187 δικαιούχους.

Το επίδομα μακροχρονίων ανέργων διαμορφώθηκε σε 522.888,69 ευρώ για 2.584 άτομα και το ειδικό εποχικό βοήθημα σε 1.376.877,31 ευρώ για 1.610 ωφελούμενους.

Στις λοιπές παροχές ασφάλισης η δαπάνη ανήλθε σε 40.987,09 ευρώ και αφορούσε 52 δικαιούχους.

Σε ο,τι αφορά στα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων διατέθηκαν 26.890.523 ευρώ, με 32.654 ωφελούμενους.

Σχετικά με τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης, οι δαπάνες διαμορφώθηκαν ως εξής: 475.791,91 ευρώ για το πρόγραμμα 1.135 ανέργων στον τομέα υγείας, 73.444,27 ευρώ για 100 ανέργους σε πυρόπληκτες περιοχές Αττικής, 104.365,22 ευρώ για 100 ανέργους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, 1.336.927,00 ευρώ για 4.000 μακροχρόνια ανέργους στον τομέα υγείας, 480.104,02 ευρώ για 500 τραυματιοφορείς στο δημόσιο σύστημα υγείας και 274,44 ευρώ για πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης - ΥΠΥΤ).

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

