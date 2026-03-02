Ρώμη: Αιματηρή καταδίωξη διαρρηκτών καταλήγει στον αφανισμό οικογένειας

Το αυτοκίνητο της οικογένειας, που επέστρεφε από συνάντηση με τον Πάπα συγκρούστηκε με αυτό της συμμορίας 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ρώμη: Αιματηρή καταδίωξη διαρρηκτών καταλήγει στον αφανισμό οικογένειας
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγική κατάληξη είχε η καταδίωξη συμμορίας διαρρηκτών σε προάστιο στα ανατολικά της Ρώμης, που ετοιμαζόταν να υποδεχθεί τον Πάπα Λέοντα, ο οποίος περιοδεύει στις ρωμαϊκές ενορίες ενόψει Πάσχα.

Μία οικογένεια, ο 74χρονος πατέρας, η 64χρονη μητέρα και ο 42χρονος γιος τους, γύριζαν στο σπίτι τους, αφού προηγουμένως είχαν συναντήσει τον Ποντίφικα στην επίσκεψη του Πάπα στην ενορία τους, όταν έπεσαν πάνω σε καταδίωξη.

Ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 6 άτομα, νοτιοαμερικανικής καταγωγής, δεν σταμάτησε σε σήμα της αστυνομίας με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη σε δρόμους της συνοικίας.

Η κατάληξη ήταν τραγική, όταν το καταδιωκόμενο όχημα, πέρασε στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η οικογένεια. Ο θάνατος των γονιών ήταν ακαριαίος, ενώ ο 42χρονος γιος, που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα, υπέκυψε στα τραύματά του, κατά τη μεταφορά του, στο νοσοκομείο.

Επίσης από τη σύγκρουση δύο από τα μέλη της συμμορίας τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται. Από τα 6 μέλη, τρία συνελήφθησαν, ενώ άλλα τρία κατάφεραν να διαφύγουν στα χωράφια εκμεταλλευόμενα την ομίχλη. Δεν αποκλείεται να είναι τραυματισμένα.

Μέσα στο αυτοκίνητο τους βρέθηκαν σύνεργα διάρρηξης, όπως κατσαβίδια και ένας παρεμβολέας συχνοτήτων για την εξουδετέρωση των συναγερμών.

Η καταδίωξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών φυγάδων συνεχίζεται.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:57LIFESTYLE

Από την Κένυα στην Τανζανία η Ναταλία Λιονάκη - Άλλαξε το ιερατικό της όνομα

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Instant Win: Η νέα εμπειρία διασκέδασης από την Allwyn - Κέρδη έως 500 ευρώ στη στιγμή

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο από το Πεντάγωνο με επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν - 18 Αμερικανοί νεκροί

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Στάρμερ: Το πλήγμα στη βάση στην Κύπρο δεν ήταν αντίδραση σε καμία απόφαση που λάβαμε

17:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόλεμος στο Ιράν: Ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων - Σπεύδουν να βάλουν βενζίνη οι Έλληνες

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα ευλοφιάς προβάτων στην περιοχή - Kαραντίνα και εκτεταμένοι έλεγχοι

17:40ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Νέο «κύμα» ιρανικών πυραύλων στο Ισραήλ - Προειδοποιήσεις στα κινητά του πληθυσμού

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

17:33ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Τέλος ο Ζντοβτς - Πρώτος στόχος ο Αντρέα Τρινκιέρι

17:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Εξελίξεις στην Euroleague λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή: Ποια παιχνίδια αναβλήθηκαν

17:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Τραμπ: Το «μεγάλο κύμα» στον πόλεμο με το Ιράν δεν έχει έρθει ακόμα

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρώμη: Αιματηρή καταδίωξη διαρρηκτών καταλήγει στον αφανισμό οικογένειας

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Ξαναρχίζουν «περιορισμένες» πτήσεις από τα αεροδρόμια

17:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 92χρονου το 2017 στο κέντρο της Αθήνας – Συνελήφθη 33χρονη

17:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Οριστικά στο ΟΑΚΑ το ματς με την Μπέτις

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ποινικές διώξεις για κακούργημα ασκήθηκαν σε βάρος 2 Τούρκων διακινητών - Αποβίβασαν στο νησί 58 άτομα

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος - ΜΜΕ: Τα drones που στοχεύουν βρετανική βάση στην Κύπρο είναι υπό την ηγεσία της Χεζμπολάχ

16:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Πάνω από 145,8 εκατ. ευρώ για τακτικά επιδόματα ανεργίας στις πληρωμές Φεβρουαρίου

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στη Βηρυτό - Εντείνει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Απειλεί την Κύπρο Ιρανός στρατηγός: Θα εκτοξεύσουμε όσους πυραύλους χρειαστεί για να φύγουν από εκεί οι Αμερικανοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Απειλεί την Κύπρο Ιρανός στρατηγός: Θα εκτοξεύσουμε όσους πυραύλους χρειαστεί για να φύγουν από εκεί οι Αμερικανοί

17:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Τραμπ: Το «μεγάλο κύμα» στον πόλεμο με το Ιράν δεν έχει έρθει ακόμα

06:50ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Νέο χτύπημα του Ισραήλ στη Βηρυτό - Καταρρίφθηκαν από φίλια πυρά τρία αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη στο Κουβέιτ - Το Ιράν χτύπησε στη Σαουδική Αραβία

02:20WHAT THE FACT

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η σύζυγος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δυο μέρες μετά τη δολοφονία του - Στη σκιά του 62 χρόνια

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Η viral φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ κάτω από τα ερείπια με σχεδόν 5 εκατ. προβολές - Τι έδειξε η ανάλυση

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

15:01ΠΟΛΤΟΣ

Ανάλυση: Πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν

07:36LIFESTYLE

Ο Μιχάλης Πανάδης στο Newsbomb.gr: «Φαντάζομαι ότι η Χλόη με τον Πέτρο θα χωρίσουν στα επόμενα επεισόδια»

17:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 92χρονου το 2017 στο κέντρο της Αθήνας – Συνελήφθη 33χρονη

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την πορεία του Μάρτη - «Άγνωστο αν θα είναι γδάρτης...»

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Χασάν Χομεϊνί: Ποιος είναι ο μετριοπαθής εγγονός του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας που ίσως αναλάβει ρόλο στην επόμενη ημέρα

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα: Γιατί έφυγε από την Ελλάδα - Τι είπε στις γερμανικές Αρχές

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Τα σενάρια για τον θάνατο της εγκύου - Η δραματική ιστορία της 31χρονης

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει ο θάνατος του Χαμενεΐ για τη Ρωσία και την Κίνα - Από τον Καντάφι στον Μαδούρο και τώρα στον Αγιατολάχ

13:12ΚΟΣΜΟΣ

«Η Ευρώπη εντός εμβέλειας των ιρανικών πυραύλων»: Χάρτης της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρώμη: Αιματηρή καταδίωξη διαρρηκτών καταλήγει στον αφανισμό οικογένειας

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Από φίλια πυρά της αεράμυνας του Κουβέιτ καταρρίφθηκαν τρία αμερικανικά μαχητικά F-15, ανακοίνωσε η CENTCOM των ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ