Ρώμη: Αιματηρή καταδίωξη διαρρηκτών καταλήγει στον αφανισμό οικογένειας

Τραγική κατάληξη είχε η καταδίωξη συμμορίας διαρρηκτών σε προάστιο στα ανατολικά της Ρώμης, που ετοιμαζόταν να υποδεχθεί τον Πάπα Λέοντα, ο οποίος περιοδεύει στις ρωμαϊκές ενορίες ενόψει Πάσχα.

Μία οικογένεια, ο 74χρονος πατέρας, η 64χρονη μητέρα και ο 42χρονος γιος τους, γύριζαν στο σπίτι τους, αφού προηγουμένως είχαν συναντήσει τον Ποντίφικα στην επίσκεψη του Πάπα στην ενορία τους, όταν έπεσαν πάνω σε καταδίωξη.

Ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 6 άτομα, νοτιοαμερικανικής καταγωγής, δεν σταμάτησε σε σήμα της αστυνομίας με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη σε δρόμους της συνοικίας.

Η κατάληξη ήταν τραγική, όταν το καταδιωκόμενο όχημα, πέρασε στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η οικογένεια. Ο θάνατος των γονιών ήταν ακαριαίος, ενώ ο 42χρονος γιος, που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα, υπέκυψε στα τραύματά του, κατά τη μεταφορά του, στο νοσοκομείο.

Επίσης από τη σύγκρουση δύο από τα μέλη της συμμορίας τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται. Από τα 6 μέλη, τρία συνελήφθησαν, ενώ άλλα τρία κατάφεραν να διαφύγουν στα χωράφια εκμεταλλευόμενα την ομίχλη. Δεν αποκλείεται να είναι τραυματισμένα.

Μέσα στο αυτοκίνητο τους βρέθηκαν σύνεργα διάρρηξης, όπως κατσαβίδια και ένας παρεμβολέας συχνοτήτων για την εξουδετέρωση των συναγερμών.

Η καταδίωξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών φυγάδων συνεχίζεται.