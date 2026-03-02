Λίβανος - ΜΜΕ: Τα drones που στοχεύουν βρετανική βάση στην Κύπρο είναι υπό την ηγεσία της Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ είναι υπεύθυνη για τη στόχευση βρετανικών βάσεων στην Κύπρο.

Δημήτρης Μάνωλης

YouTube / george paraskevaides
Τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς την κατεύθυνση της βρετανικής βάσης στην Κύπρο. Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση.

Ταγιάνι: «Η Κύπρος το αποδεικνύει, κανείς δεν είναι ασφαλής από τους ιρανικούς πυραύλους και τα πυρηνικά όπλα»

Η ζημιά στη βρετανική βάση στην Κύπρο «είναι μικρή, αλλά το μήνυμα είναι σαφές: κανείς δεν θα ήταν ασφαλής από ένα Ιράν εξοπλισμένο με πυραύλους, για να μην αναφέρουμε τα πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι κατά τη διάρκεια της ενημέρωσής του στη Γερουσία σχετικά με τις εξελίξεις στο Ιράν.

