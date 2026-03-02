Νέο βίντεο από το Πεντάγωνο με επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν - 18 Αμερικανοί νεκροί
Το Πεντάγωνο δημοσίευσε νέο βίντεο με επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν
Ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού στην επιχείρηση εναντίον του Ιράν έχει αυξηθεί σε 18.
Οι ΗΠΑ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο επιπλέον στρατιωτικών θυμάτων ως αποτέλεσμα της επιχείρησης κατά του Ιράν. Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Caine.
Άλλες δηλώσεις του κατά τη συνέντευξη τύπου:
-Η επιχείρηση κατά του Ιράν δεν θα είναι βραχυπρόθεσμη, καθώς η επίτευξη όλων των στόχων θα απαιτήσει χρόνο και δεν θα είναι εύκολη.
-Υπάρχουν σχέδια για περαιτέρω αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή.
-Πριν από τις επιθέσεις κατά του Ιράν, οι ΗΠΑ αφαίρεσαν τη δυνατότητα της χώρας να δει και να ανταποκριθεί στις επιθέσεις, «τυφλώνοντάς» την ουσιαστικά.
-Στην επιχείρηση συμμετέχουν κυβερνοχώρος, διάστημα, στρατηγική και ευρωπαϊκές διοικήσεις.
-Στις πρώτες 24 ώρες της επιχείρησης κατά του Ιράν, οι ΗΠΑ χτύπησαν πάνω από 1.000 στόχους.
-Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επιχείρησης, η Ουάσιγκτον ανέπτυξε χιλιάδες στρατιώτες, εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη και δύο ομάδες αεροπλανοφόρων στην περιοχή.
-Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν εκατοντάδες ιρανικά βαλλιστικά πυραύλους που είχαν ως στόχο τις αμερικανικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους.