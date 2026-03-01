Ανατροπή στον Κολωνό: Έψαχνε δομή για κακοποιημένες γυναίκες η έγκυος που πέθανε

Συνελήφθη ο σύντροφος της 31χρονης εγκύου, η οποία βρέθηκε νεκρή χθες το μεσημέρι Σαββάτου στο σπίτι της στον Κολωνό.

Όταν κλήθηκε η αστυνομία, η 31χρονη ήταν πεσμένη στο πάτωμα, μπροστά στις σκάλες του σπιτιού. Ο 38χρονος ήταν εκείνος που είχε καλέσει το ΕΚΑΒ.

Από το μεσημέρι του Σαββάτου και όλο το βράδυ, οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Αθηνών εξέταζαν τον σύντροφο της γυναίκας θέλοντας να μάθουν τι μπορεί να είχε συμβεί. Σήμερα από νωρίς το πρωί έκαναν «φύλλο και φτερό» το εσωτερικό του σπιτιού παίρνοντας πράγματα που μπορούν να τους φανούν χρήσιμα στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Συμφωνα με τον ιατροδικαστή που κλήθηκε στο σπίτι, η γυναίκα είχε ένα χτύπημα στο κεφάλι κι ένα στη μέση της. Αύριο το πρωί αναμένεται να γίνει η νεκροτομή ώστε να αποσαφηνιστεί η αιτία θανάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε για την υπόθεση ο Παναγιώτης Μπούσιος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο 38χρονος, ακόμα και όταν ενημερώθηκε για την κατάθεση του ιατροδικαστή που έλεγε ότι το χτύπημα στη μέση είναι ή από κλωτσιά ή από πάτημα, εκείνος ήταν εντελώς αρνητικός.

Επαναλάμβανε ότι η γυναίκα «έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού». Όταν τον ρωτούσαν οι αστυνομικοί για κάποια άλλα σημάδια στο σώμα της 31χρονης, τότε ανέφερε ότι «είχε πέσει και την περασμένη εβδομάδα αλλά και πριν από λίγες μέρες».

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του STAR, η 31χρονη γυναίκα είχε μιλήσει και είχε ενημερώσει εδώ και καιρό φίλους της ότι ο 38χρονος την είχε χτυπήσει, ενώ ήταν σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.

Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από την έρευνα των αρχών, παρόλο που η γυναίκα ήταν έγκυος περίπου πέντε μηνών, δεν φαίνεται να είχε πάει σε νοσοκομείο ή γιατρό για να εξεταστεί.

Ο 38χρονος φέρεται να έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις όσον αφορά στις συνθήκες, πριν και αφότου βρήκε νεκρή την 31χρονη στο σπίτι.

«Όχι ρε, όχι ρε, όχι ρε» - Οι τελευταίες κραυγές πριν βρεθεί νεκρή η 31χρονη έγκυος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον θάνατο της 31χρονης εγκύου που εντοπίστηκε νεκρή το μεσημέρι του Σαββάτου στον Κολωνό.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του συντρόφου της, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος. Ο ίδιος απορρίπτει κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι ο θάνατος της γυναίκας οφείλεται σε ατύχημα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, η γυναίκα γλίστρησε στις σκάλες του σπιτιού τους και τραυματίστηκε θανάσιμα. Ωστόσο, η εκδοχή αυτή άρχισε να αμφισβητείται μετά τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Oι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής προσθέτουν νέα δεδομένα στην υπόθεση. Παρότι το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, γείτονες κάνουν λόγο για συχνούς καβγάδες που ακούγονταν από το σπίτι.

Μάλιστα, ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως περνώντας έξω από την κατοικία το μεσημέρι του Σαββάτου άκουσε έναν άντρα να φωνάζει επανειλημμένα «όχι ρε, όχι ρε, όχι ρε».

Λίγη ώρα αργότερα, η 30χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή.

«Ψόφα σαν σκυλί» φώναζε στην έγκυο σύντροφό του ενώ εκείνη ξεψυχούσε

Αποκαλύψεις που σοκάρουν έρχονται στη δημοσιότητα για την, διαφαινόμενη, άγρια δολοφονία μιας 31χρονης εγκύου από τον σύντροφό της, ο οποίος κρατείται από τις Αρχές.

Μιλώντας στο MEGA γειτόνισσα ανέφερε πως άκουσε το βράδυ της δολοφονίας τον άνδρα να φωνάζει στη γυναίκα «ψόφα σαν το σκυλί». Μετά η ίδια ανέφερε πως άκουσε «βαβούρα» και «βρισιές».

Η γυναίκα που βρισκόταν στον πέμπτο μήνα κύησης εντοπίστηκε στις σκάλες του διαμερίσματος από τον 38χρονο σύντροφό της, που εργάζεται ως διανομέας. Ο άνδρας ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και στη συνέχεια ενημερώθηκε η Αστυνομία.

Ο 38χρονος ισχυρίστηκε ότι η 31χρονη έπεσε από τις σκάλες, ωστόσο τα ευρήματα του ιατροδικαστή δεν επιβεβαιώνουν πτώση ως αιτία του τραυματισμού. Στη σορό εντοπίστηκαν μώλωπες και τραύμα στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού, πιθανώς προερχόμενο από αντικείμενο.

Ο άνδρας αρχικά προσήχθη, ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη.

Σημειώνεται ότι μάρτυρες ανέφεραν πως το ζευγάρι είχε συχνές εντάσεις και φωνές, ενώ μια γειτόνισσα υποστήριξε ότι ο ίδιος είχε ασκήσει βία και σε προηγούμενη σύντροφό του.

