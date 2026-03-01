Τραμπ: «Τέσσερις εβδομάδες ακόμη ο πόλεμος με το Ιράν»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών κατά τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν σχεδιάστηκαν να διαρκέσουν περίπου τέσσερις εβδομάδες και μέχρι στιγμής εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο.

Οι αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν περίπου 48 μέλη της ιρανικής ηγεσίας, περισσότερο από ό,τι αναμενόταν.

Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών με το Ιράν, αλλά χωρίς να προσδιορίσει το πότε θα ξεκινήσουν.

Οι αμερικανικές αρχές διατηρούν επαφή με τις οικογένειες των πεσόντων και ο πρόεδρος σκοπεύει να τις συναντήσει προσωπικά σε κατάλληλη στιγμή.

Σε συνέντευξη στη Daily Mail που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή (1/3), μίλησε για το χρονοδιάγραμμα της επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών, χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία τους, ενώ προανήγγειλε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν για περίπου τέσσερις εβδομάδες.

«Είναι σπουδαίοι άνθρωποι. Και, ξέρετε, το περιμένουμε αυτό, δυστυχώς. Θα μπορούσε να συμβεί συνεχώς – μπορεί να ξανασυμβεί», δήλωσε ο Τραμπ, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για τις πρώτες απώλειες Αμερικανών στρατιωτικών στη δεύτερη θητεία του. Υπενθύμισε ότι τόσο η σύλληψη του Βενεζουελάνου ηγέτη Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο όσο και ο βομβαρδισμός ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς αμερικανικές απώλειες. «Τα έχουμε πάει αρκετά καλά. Αλλά είναι σπουδαίοι άνθρωποι, με εξαιρετικά βιογραφικά», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν είχαν εξαρχής σχεδιαστεί ως μια διαδικασία περίπου τεσσάρων εβδομάδων. «Πάντα ήταν μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων. Υπολογίζαμε ότι θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες περίπου. Είναι μια μεγάλη χώρα, θα χρειαστούν τέσσερις εβδομάδες – ή και λιγότερο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής όλα εξελίσσονται βάσει σχεδίου.

«Εξουδετερώσαμε την ηγεσία τους»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι επιδρομές είχαν μεγαλύτερη επιτυχία απ’ ό,τι αναμενόταν. «Πήραμε εκτός μάχης ολόκληρη την ηγεσία τους – πολύ περισσότερους απ’ ό,τι υπολογίζαμε. Φαίνεται πως είναι 48», δήλωσε.

Παρότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών με την Τεχεράνη, δεν δεσμεύτηκε για το πότε θα μπορούσαν να ξεκινήσουν. «Δεν ξέρω. Θέλουν να μιλήσουν, αλλά τους είπα ότι έπρεπε να το είχαν κάνει την περασμένη εβδομάδα, όχι αυτή», είπε.

Μιλώντας από το Μαρ-α-Λάγκο, όπου βρίσκεται από τη στιγμή που έδωσε την εντολή για τα πλήγματα, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι επικοινώνησε με τους ηγέτες του Μπαχρέιν, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Ιορδανίας και «μερικών ακόμη». Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο σαουδαραβικών επιθέσεων κατά του Ιράν, απάντησε: «Μάχονται, μάχονται κι αυτοί».

Ο πρόεδρος τόνισε ότι οι αμερικανικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τις οικογένειες των πεσόντων και πως θα συναντηθεί μαζί τους «την κατάλληλη στιγμή». Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο να μεταβεί στη βάση του Ντόβερ στο Ντελαγουέρ για την τελετή υποδοχής των σορών ή να προσκαλέσει τις οικογένειες στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για το ενδεχόμενο πολιτικών αλλαγών στο Ιράν μετά το τέλος των επιχειρήσεων. «Το πιστεύω. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε. Πολλά μπορούν να συμβούν και πολλά πολύ θετικά πράγματα μπορούν να γίνουν», κατέληξε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον αργότερα την Κυριακή, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου διαγγέλματος προς τον αμερικανικό λαό μέσα στις επόμενες ώρες.

