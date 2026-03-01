Θρίλερ με τη σορό του Χαμενεϊ: Έδειξαν τη φωτογραφία σε Τραμπ και Νετανιάχου

Ο 86χρονος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις αμερικανοισραηλινές επιδρομές και σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του εντοπίστηκε και ανακτήθηκε με επιτυχία από τα ερείπια του συγκροτήματός του στο κέντρο της Τεχεράνης.

Το Reuters μετέδωσε πως η σορός του βρέθηκε στο σπίτι του, πληροφορία που όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε από την πρώτη στιγμή όργιο συνωμοσιολογίας. Ισραηλινές πηγές αποκάλυψαν ότι ένας πράκτορας της Μοσάντ φωτογράφισε τη σορό του Ιρανού ηγέτη στο σημείο και έστειλε το υλικό απευθείας στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

?Mossad agents were embedded so close to Khamenei that not only did they relay the precise meeting time & location of the Supreme Leader & top IRGC officials, THEY TOOK PHOTOS OF HIS DEAD BODY BEFORE IRAN COULD EVEN CONFIRM KHAMENEI WAS KILLED‼️ — SilverTrade (@silvertrade) March 1, 2026

Το iισραηλινό Channel 12 ανέφερε πως ο Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είδαν άμεσα τη φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ, αφότου ανακτήθηκε από τις ιρανικές αρχές στο συγκρότημά του στην Τεχεράνη. Το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) που επικαλείται δύο μεγάλα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα, επιβεβαίωσε επίσης ότι ελήφθησαν πραγματικά φωτογραφικά στοιχεία από την ανακτηθείσα σορό του Χαμενεΐ. Οι εικόνες φέρεται να διαβιβάστηκαν απευθείας στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ως οριστική απόδειξη για την επιτυχημένη επίθεση.

⭕???? Like a movie, but real! Who was the agent on the scene who survived the attack and then documented it?



Israeli sources have revealed that a Mossad agent documented the body of Iranian leader Ali Khamenei at the scene and sent the footage directly to Prime Minister… pic.twitter.com/5eX91tLYfK — Defence Index (@Defence_Index) March 1, 2026

Στην πρώτη ομοβροντία επιθέσεων κατά του Ιράν χθες το πρωί, το Ισραήλ πραγματοποίησε μαζική επίθεση στο συγκρότημα του Χαμενεΐ. Ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γιεχίελ Λάιτερ, ενημέρωσε Αμερικανούς αξιωματούχους ότι το Ισραήλ είχε καταφέρει να σκοτώσει τον Χαμενεΐ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα στους Times of Israel.

Οι New York Times δημοσίευσαν δορυφορικές εικόνες που δείχνουν την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στην επίσημη κατοικία του Χαμενεΐ. Η φωτογραφία, που κοινοποίησε ο δημοσιογράφος των New York Times , Κρίστιαν Τρίμπερτ, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, δείχνει το συγκρότημα να έχει καταστραφεί ολοσχερώς στις αεροπορικές επιδρομέ.