Βίντεο: Η στιγμή που ιρανικός πύραυλος χτυπάει ουρανοξύστη στο Μπαχρέιν

Αρκετά κτήρια στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν έγιναν στόχος επίθεσης του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Βίντεο που έχουν επαληθευθεί από το Al Jazeera και τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν την στιγμή που ένα ιρανικό drone χτυπάει έναν ουρανοξύστη στη Μανάμα, ενώ όπως ανέφερε το υπουργείο σε δήλωσή του, η Πυροσβεστική διεξάγει επιχειρήσεις κατάσβεσης και διάσωσης.

Δείτε τα βίντεο:

Unbelievable footage from inside the Era Tower in Manama (Bahrain ??), filming the Iranian Shahed drones as it slams into the buildings, just several floors up from the POV https://t.co/nYPUgTmcJy pic.twitter.com/cAagZUSnvO — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) February 28, 2026

Το Ιράν έχει επιτεθεί σε διάφορες τοποθεσίες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Σαουδική Αραβία, όπου υπάρχουν αεροπορικές βάσεις των ΗΠΑ.