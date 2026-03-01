Πώς η CIA βοήθησε στον εντοπισμό των Ιρανών ηγετών - Παρακολουθούσε τον Xαμενεΐ εδώ και μήνες

Η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και άλλων κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων έγινε μετά από στενή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ, γράφουν οι New York Times

Πώς η CIA βοήθησε στον εντοπισμό των Ιρανών ηγετών - Παρακολουθούσε τον Xαμενεΐ εδώ και μήνες
Η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και άλλων κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων έγινε μετά από στενή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση της επιχείρησης.

Λίγο πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ετοιμαστούν να εξαπολύσουν επίθεση στο Ιράν, η CIA εστίασε στην τοποθεσία ίσως του πιο σημαντικού στόχου: του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη της χώρας. Η CIA παρακολουθούσε τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ εδώ και μήνες, αποκτώντας μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σχετικά με τις τοποθεσίες και τις κινήσεις του, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση της επιχείρησης.

Στη συνέχεια, η υπηρεσία πληροφοριών έμαθε ότι μια συνάντηση κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων θα πραγματοποιούνταν το Σάββατο το πρωί σε ένα συγκρότημα ηγεσίας στην καρδιά της Τεχεράνης. Το πιο κρίσιμο ήταν ότι η CIA έμαθε ότι ο ανώτατος ηγέτης θα βρισκόταν στο σημείο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αποφάσισαν να προσαρμόσουν το χρονοδιάγραμμα της επίθεσής τους, εν μέρει για να επωφεληθούν από τις νέες πληροφορίες, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν τις αποφάσεις.
Οι πληροφορίες παρείχαν μια ευκαιρία στις δύο χώρες να επιτύχουν μια κρίσιμη και έγκαιρη νίκη: την εξάλειψη κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων και τη δολοφονία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Η αξιοσημείωτα ταχεία απομάκρυνση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αντανακλούσε τον στενό συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά την προετοιμασία για την επίθεση, καθώς και τις εκτεταμένες πληροφορίες που είχαν αναπτύξει οι χώρες σχετικά με την ιρανική ηγεσία, ειδικά μετά τον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου έτους. Η επιχείρηση έδειξε επίσης την αποτυχία των ηγετών του Ιράν να λάβουν επαρκείς προφυλάξεις για να αποφύγουν την έκθεσή τους σε μια εποχή που τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ έστελναν σαφή μηνύματα ότι προετοιμαζόντουσαν για πόλεμο.

Η CIA διαβίβασε τις πληροφορίες της, οι οποίες προσέφεραν «υψηλή πιστότητα» στη θέση του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, στο Ισραήλ, σύμφωνα με άτομα που είχαν ενημερωθεί για τις πληροφορίες. Το Ισραήλ, χρησιμοποιώντας τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και τις δικές του, εκτέλεσε μια επιχείρηση που σχεδίαζε εδώ και μήνες: τη στοχευμένη δολοφονία ανώτερων ηγετών του Ιράν.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, οι οποίες αρχικά σχεδίαζαν να εξαπολύσουν αεροπορική επιδρομή τη νύχτα υπό την κάλυψη του σκότους, αποφάσισαν να προσαρμόσουν το χρονοδιάγραμμα για να επωφεληθούν από τις πληροφορίες σχετικά με τη συγκέντρωση στο κυβερνητικό συγκρότημα στην Τεχεράνη το πρωί του Σαββάτου.

Οι ηγέτες επρόκειτο να συναντηθούν εκεί που βρίσκονται τα γραφεία της ιρανικής προεδρίας, του ανώτατου ηγέτη και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.
Το Ισραήλ είχε αποφασίσει ότι στη συγκέντρωση θα συμμετείχαν κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των Μοχάμεντ Πακπούρ, αρχηγού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Αζίζ Νασιρζαντέχ, υπουργού Άμυνας, Ναυάρχου Αλί Σαμχανί, επικεφαλής του Στρατιωτικού Συμβουλίου, Σεγέντ Ματζίντ Μουσαβί, διοικητή της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Μοχάμεντ Σιραζί, αναπληρωτή υπουργού Πληροφοριών και άλλων.

Η επιχείρηση ξεκίνησε γύρω στις 6 π.μ. στο Ισραήλ, καθώς μαχητικά αεροσκάφη απογειώνονταν από τις βάσεις τους. Η επίθεση απαιτούσε σχετικά λίγα αεροσκάφη, αλλά ήταν οπλισμένα με πυρομαχικά μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ακρίβειας.
Δύο ώρες και πέντε λεπτά μετά την απογείωση των αεροσκαφών, γύρω στις 9:40 π.μ. στην Τεχεράνη, οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς έπληξαν το συγκρότημα. Τη στιγμή της επίθεσης, ανώτεροι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας του Ιράν βρίσκονταν σε ένα κτήριο του συγκροτήματος. Ο Χαμενεΐ βρισκόταν σε ένα άλλο κοντινό κτήριο.

«Η σημερινή πρωινή επιδρομή πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε διάφορες τοποθεσίες στην Τεχεράνη, σε μία από τις οποίες είχαν συγκεντρωθεί ανώτερα στελέχη του κλιμακίου πολιτικής και ασφάλειας του Ιράν», έγραψε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος της άμυνας σε μήνυμα που εξέτασαν οι New York Times. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι παρά τις ιρανικές προετοιμασίες για πόλεμο, το Ισραήλ κατάφερε να επιτύχει «τακτικό αιφνιδιασμό» με την επίθεσή του στο συγκρότημα.

Την Κυριακή, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA, επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο υψηλόβαθμων στρατιωτικών ηγετών που το Ισραήλ δήλωσε ότι σκότωσε το Σάββατο: του Υποναύαρχου Σαμχανί και του Υποστράτηγου Πακπούρ. Άτομα που ενημερώθηκαν για την επιχείρηση την περιέγραψαν ως αποτέλεσμα καλών πληροφοριών και μηνών προετοιμασίας. Τον περασμένο Ιούνιο, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για την επίθεση σε πυρηνικούς στόχους του Ιράν, ο Πρόεδρος Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες γνώριζαν πού κρυβόταν ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ και θα μπορούσαν να τον είχαν σκοτώσει.

Αυτές οι πληροφορίες, δήλωσε ένας πρώην Αμερικανός αξιωματούχος, βασίστηκαν στο ίδιο δίκτυο στο οποίο βασίστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο.Αλλά από τότε, οι πληροφορίες που έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βελτιωθεί, σύμφωνα με τον πρώην αξιωματούχο. Κατά τη διάρκεια αυτού του 12ήμερου πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες έμαθαν ακόμη περισσότερα για το πώς ο ανώτατος ηγέτης και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης επικοινωνούσαν και κινούνταν υπό πίεση, είπε ο πρώην αξιωματούχος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν αυτή τη γνώση για να βελτιώσουν την ικανότητά τους να παρακολουθούν τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ και να προβλέπουν τις κινήσεις του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν επίσης συγκεντρώσει λεπτομέρειες σχετικά με τις τοποθεσίες βασικών Ιρανών αξιωματούχων των μυστικών υπηρεσιών. Σε επακόλουθες επιθέσεις μετά την επίθεση στο συγκρότημα ηγεσίας το Σάββατο, χτυπήθηκαν τοποθεσίες όπου διέμεναν ηγέτες των μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την επιχείρηση. Ο κορυφαίος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών του Ιράν γλίτωσε, αλλά τα ανώτερα κλιμάκια των υπηρεσιών πληροφοριών του Ιράν αποδεκατίστηκαν, σύμφωνα με άτομα που ενημερώθηκαν για την επιχείρηση.

