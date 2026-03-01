Αναχαιτίστηκαν ιρανικοί πύραυλοι προς Κύπρο; Δήλωση του Βρετανού υπ. Άμυνας και κυπριακή απάντηση

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής ότι δύο πύραυλοι του Ιράν εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο και αναχαιτίστηκαν. Η Βρετανία διαθέτει στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο.

Από την πλευρά της, η Κύπρος διαψεύδει το περιστατικό και αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από τις κυπριακές Αρχές.

Σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κύπρου, ξεκαθαρίζει πως «σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση».

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση. — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 1, 2026

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας νωρίτερα, μαχητικά της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) απογειώθηκαν από βάσεις της Βρετανίας με κατεύθυνση προς Κύπρο και Κατάρ προκειμένου να προστατέψουν τις χώρες από τυχόν ιρανικές επιθέσεις.

«Δεν είμαστε σίγουροι εάν στόχευαν σκόπιμα τις βάσεις μας στην Κύπρο», διευκρίνισε ο Χίλι, μιλώντας στο Sky News.

'We're taking down the drones that are menacing either our bases, our people, or our allies'



British forces are 'taking down' Iranian drones that have threatened British interests in the Middle East, @JohnHealey_MP tells @TrevorPTweetshttps://t.co/wCvpri8yw4



? Sky 501 pic.twitter.com/KFFVd4FGM6 — Sky News (@SkyNews) March 1, 2026

Αποκάλυψε επίσης ότι περίπου 300 Βρετανοί στρατιωτικοί ήταν τοποθετημένοι κοντά σε τοποθεσίες που στοχεύονταν στο Μπαχρέιν.

