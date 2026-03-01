Ο Αγιατολάχ Αλιρέζα Αράφι ανέλαβε προσωρινά τα καθήκοντα του Αγιατολάχ Χαμενεΐ

Ο Αγιατολάχ Αλιρέζα Αράφι, μέλος ενός ισχυρού συνταγματικού εποπτικού οργάνου, διορίστηκε στο τριμελές προσωρινό συμβούλιο που, σύμφωνα με το νόμο, θα κυβερνά στο Ιράν μέχρι να επιλεγεί ένας νέος ανώτατος ηγέτης, μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Ο 67χρονος κληρικός, ο οποίος είναι μέλος του Συμβουλίου Φυλάκων που θα επιλέξει τον ανώτατο ηγέτη, επιβεβαιώθηκε στο συμβούλιο από το Συμβούλιο Ευκαιρίας, ένα ισχυρό διαιτητικό όργανο.

Ο Αράφι θα ενταχθεί τώρα στο προσωρινό συμβούλιο μαζί με τον σκληροπυρηνικό κληρικό και επικεφαλής της δικαιοσύνης Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσένι-Ετζέι και τον πρόεδρο Μασούντ Πεζέσκιάν.

Ο IRGC και ο επικεφαλής της ασφάλειας Αλί Λαριτζάνι αναμένεται επίσης να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο, αλλά παραμένει να δούμε πού βρίσκεται η ισορροπία δυνάμεων.

