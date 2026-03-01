Καιρός: Ο Μάρτης δεν θα είναι «γδάρτης» - Η ανάλυση Κολυδά για τις πρώτες ημέρες του μήνα

Snapshot Τη Δευτέρα και την Τρίτη οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλές με εξασθένηση των ανέμων από τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο

Από τις 4/3 έως τις 8/3 ο καιρός θα παραμείνει χωρίς φαινόμενα.

Μετά τις 8 Μαρτίου ενδέχεται να εμφανιστούν χαμηλά βαρομετρικά συστήματα. Snapshot powered by AI

Η ανάλυση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά δείχνει ότι ο καιρός τον Μάρτιο ξεκινά με ένα πολύ ήπιο και σταθερό πρόσωπο, διαψεύδοντας προς το παρόν τη φήμη του ως «γδάρτη». Το κύριο χαρακτηριστικό του πρώτου δεκαημέρου είναι οι καλές καιρικές συνθήκες με αυξημένη ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που κινούνται ελαφρώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στην Αθήνα, ο υδράργυρος θα φτάσει στα μέσα της εβδομάδας έως και τους 19 βαθμούς Κελσίου, προτού σταθεροποιηθεί γύρω στους 15, ενώ στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό θα είναι παρόμοιο, με μοναδική εξαίρεση μια πιθανότητα για ασθενή βροχή την Πέμπτη. Στις Κυκλάδες και την Άνδρο ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός για εξωτερικές εργασίες, με τον ήλιο να κυριαρχεί, τους ανέμους να παραμένουν εξασθενημένοι και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε φυσιολογικά ή και ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα.

Συνολικά, ένα βόρειο ρεύμα εξασφαλίζει καθαρή ατμόσφαιρα και καλή διαύγεια σε όλη τη χώρα, εμποδίζοντας την εκδήλωση έντονων φαινομένων ή οργανωμένης κακοκαιρίας. Πρόκειται για ένα ευχάριστο ανοιξιάτικο διάλειμμα που επιτρέπει στην καθημερινότητα να κυλήσει σε πιο ήρεμους ρυθμούς, χωρίς αξιόλογες ψυχρές εξάρσεις.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-03-2026

Στα βόρεια ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της στα βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις στη νότια νησιωτική χώρα, με ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στη βόρεια Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 03-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά και τα νότια έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

