Ιράν: Χτυπήσαμε 27 αμερικανικές βάσεις και ισραηλινές εγκαταστάσεις

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν «εκτεταμένες επιθέσεις με πυραύλους και drones» εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων και ισραηλινών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη την περιοχή.

Σε δήλωση που εξέδωσε το πρωί της Κυριακής, η IRGC ανέφερε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο 27 αμερικανικές βάσεις, καθώς και ισραηλινές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής βάσης Tel Nof, του αρχηγείου του ισραηλινού στρατού στο HaKirya στο Τελ Αβίβ και ενός σημαντικού αμυντικού βιομηχανικού συγκροτήματος στην πόλη.

Η Τεχεράνη θα λάβει «διαφορετικά και σκληρά μέτρα εκδίκησης με διαδοχικά, λυπηρά χτυπήματα», προειδοποίησε η δήλωση.

Στο μεταξύ πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα, αλλά και στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, για δεύτερη ημέρα σήμερα, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα στοχοθετήσει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και χθες ήδη έπληξε στόχους σε απάντηση στα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον του εδάφους του.

Οι σειρήνες συνεχίζουν να ηχούν σε ολόκληρο το νότιο και κεντρικό Ισραήλ, καθώς το Ιράν εξαπολύει από το πρωί μια σειρά επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους προς τη χώρα.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι οι πολίτες στις περιοχές όπου ηχούν οι σειρήνες πρέπει να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας, καθώς ο στρατός προσπαθεί να καταρρίψει τους πυραύλους.

