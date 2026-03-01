Αλί Χαμενεΐ: «Ακέφαλο» το Ιράν μετά τον θάνατό του - Οι τρεις κρυφοί διάδοχοί του

O ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, γνώριζε ότι ήταν ο κύριος στόχος εξάλειψης, κάτι που εντάθηκε στη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ, όπου κορυφαίοι αξιωματικοί του, σκοτώθηκαν, οδηγώντας τον σε κινήσεις διασφάλισης της συνέχισης της θεοκρατικής διακυβέρνησης της χώρας.

Κρυμμένος σε ένα καταφύγιο στη βορειοανατολική Τεχεράνη, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ όρισε τρεις ανώτερους κληρικούς ως υποψήφιους για τη διαδοχή του, σε περίπτωση που σκοτωθεί, όπως είχαν αποκαλύψει σε δημοσίευμά τους οι New York Times.

Ο Αλί Χαμενεΐ έχει λάβει μία σειρά έκτακτων μέτρων για τη διατήρηση της ασφάλειας και της προστασίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας από τη 13η Ιουνίου, όταν το Ισραήλ «εξαπέλυσε» το πρώτο «κύμα» αεροπορικών επιθέσεων.

Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ, 86 ετών, γνώριζε ότι είτε το Ισραήλ, είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να διατάξουν απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, κάτι που θα θεωρούσε «μαρτυρικό θάνατο», σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Δεδομένης αυτής της πιθανότητας, έλαβε την ασυνήθιστη απόφαση να δώσει εντολή στη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων της χώρας, το κληρικό σώμα που είναι υπεύθυνο για το διορισμό του ανώτατου ηγέτη, να επιλέξει γρήγορα τον διάδοχο από τα τρία ονόματα που έχει υποβάλλει.

Κανονικά, η διαδικασία διορισμού ενός νέου ανώτατου ηγέτη μπορεί να διαρκέσει μήνες, με τους κληρικούς να επιλέγουν από τις δικές τους λίστες ονομάτων. Ωστόσο, εν μέσω πολέμου, ο Αγιατολάχ ήθελε να εξασφαλίσει μία γρήγορη και ομαλή μετάβαση εξουσίας και να διαφυλάξει την κληρονομιά του, σύμφωνα με αξιωματούχους.

«Η ύψιστη προτεραιότητα είναι η διατήρηση του κράτους. Όλα είναι υπολογισμένα και ρεαλιστικά», σημείωσε ο Βάλι Νασρ, εμπειρογνώμονας για το Ιράν και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

Η διαδοχή αποτελεί ένα εξαιρετικά ευαίσθητο και δύσκολο θέμα, το οποίο σπάνια συζητείται δημοσίως πέρα από τις εικασίες στους πολιτικούς και τους θρησκευτικούς κύκλους.

Ο ανώτατος ηγέτης έχει τεράστια εξουσία: Πρόκειται για τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, καθώς και τον επικεφαλής της δικαστικής, της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας. Επίσης, είναι Vali Faqih, δηλαδή ο ανώτατος φύλακας της σιιτικής πίστης.

Ο υιός του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, επίσης κληρικός και στενός συνεργάτης του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ο οποίος θεωρείτο φαβορί, δεν βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων, σύμφωνα με αξιωματούχους. Ο πρώην συντηρητικός Πρόεδρος του Ιράν, Ιμπραχίμ Ραΐσι, συγκέντρωνε πολλές πιθανότητες εκλογής, πριν σκοτωθεί σε συντριβή ελικοπτέρου, το 2024.

Ο φόβος για πλήγματα σε πρόσωπα – «κλειδιά» της ηγεσίας και διείσδυση στις τάξεις του Ιράν είναι τόσο διαδεδομένος, που το Υπουργείο Πληροφοριών ανακοίνωσε μία σειρά πρωτοκόλλων ασφαλείας, ζητώντας από τους αξιωματούχους να σταματήσουν να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα ή οιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή για επικοινωνία.

Επίσης, διέταξε όλους τους ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους και στρατιωτικούς διοικητές να παραμείνουν υπόγεια, σύμφωνα με δύο Ιρανούς αξιωματούχους.

Σχεδόν κάθε μέρα, το Υπουργείο Πληροφοριών ή οι ένοπλες δυνάμεις εκδίδουν οδηγίες προς το κοινό να αναφέρει ύποπτα άτομα και κινήσεις οχημάτων και να απέχει από τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο από επιθέσεις σε ευαίσθητους χώρους.

Η χώρα βρίσκεται επίσης σε επικοινωνιακό αποκλεισμό με τον έξω κόσμο. Το διαδίκτυο έχει σχεδόν κλείσει και οι εισερχόμενες διεθνείς κλήσεις έχουν μπλοκαριστεί. Το Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών τόνισε ότι τα συγκεκριμένα μέτρα έχουν ως στόχο τον εντοπισμό εχθρικών πρακτόρων στο έδαφος και την εξουδετέρωση της ικανότητάς τους να εξαπολύσουν επιθέσεις.

«Οι υπηρεσίες ασφαλείας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, το διαδίκτυο χρησιμοποιείται καταχρηστικά για να βλάψει τη ζωή και τα μέσα διαβίωσης των πολιτών», υπογράμμισε ο Αλί Αχμαντίνια, διευθυντής επικοινωνίας του Μασούντ Πεσέσκιαν.