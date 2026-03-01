Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι έπληξε 30 στόχους στο Ιράν - «Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις»
Σύμφρωνα με ανακοίνωση των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, οι επιθέσεις στο δυτικό και κεντρικό Ιράν συνεχίζονται: Η Πολεμική Αεροπορία, υπό την καθοδήγηση του Κλάδου Πληροφοριών, ολοκλήρωσε μια επίθεση σε περίπου 30 στόχους.
Όπως τονίζεται «δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας επιτέθηκαν υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Πληροφοριών και πρόσφατα ολοκλήρωσαν ένα ακόμη κύμα επιθέσεων για να καταστρέψουν τη συστοιχία βαλλιστικών πυραύλων και τα συστήματα αεράμυνας του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Οι ολοκληρωμένες επιθέσεις επιδεινώνουν τη ζημιά σε αυτήν την υποδομή και διατηρούν τα επιτεύγματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.
Περίπου 30 στόχοι του τρομοκρατικού καθεστώτος δέχτηκαν επιθέσεις σε όλο το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αεράμυνας, εκτοξευτών πυραύλων, στόχων του καθεστώτος και στρατιωτικών αρχηγείων.
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να πλήττουν τη συστοιχία βαλλιστικών πυραύλων και τα συστήματα αεράμυνας του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».