Τραμπ: Εξετάζει «διεξόδους» μετά την επίθεση στο Ιράν

 «Μπορώ να το τραβήξω σε μάκρος και να καταλάβω τα πάντα, ή να το τελειώσω σε δύο-τρεις μέρες και να πω στους Ιρανούς: "Θα τα ξαναπούμε σε λίγα χρόνια» δήλωσε στο AXIOS ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνεται από το Air Force One μετά την άφιξή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026. 

AP
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios το Σάββατο ότι διαθέτει αρκετές «διεξόδους» (off ramps) από την Επιχείρηση Epic Fury, την στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν που εξαπέλυσε νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

«Μπορώ να το τραβήξω σε μάκρος και να καταλάβω τα πάντα, ή να το τελειώσω σε δύο-τρεις μέρες και να πω στους Ιρανούς: "Θα τα ξαναπούμε σε λίγα χρόνια αν αρχίσετε να ξαναχτίζετε [τα πυρηνικά και πυραυλικά σας προγράμματα]"», δήλωσε ο Τραμπ σε πεντάλεπτη τηλεφωνική συνέντευξη από το Μαρ-α-Λάγκο.

«Σε κάθε περίπτωση, θα τους πάρει αρκετά χρόνια για να συνέλθουν από αυτή την επίθεση», προέβλεψε.

Τα σχόλια αυτά προσφέρουν την πρώτη πραγματική εικόνα για τις σκέψεις του Τραμπ σχετικά με το πώς θα τελειώσει η επίθεση και υποδηλώνουν ότι παραμένει ανοιχτός σε μια διπλωματική λύση, ακόμη και μετά την κατάρρευση των πυρηνικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στη Γενεύη.

Μια σύντομη επιχείρηση που θα ακολουθείται από νέα τελεσίγραφα θα αποτελούσε ένα δραματικά διαφορετικό αποτέλεσμα από την αλλαγή καθεστώτος που ορισμένοι Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν περιγράψει ως στόχο. Ο Τραμπ αντιμετωπίζει εγχώριες πιέσεις, μεταξύ άλλων και από τη βάση του MAGA, να αποφύγει μια παρατεταμένη επέμβαση στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ παρέθεσε δύο κύριους λόγους για την εξαπόλυση των πληγμάτων: ο πρώτος ήταν η αποτυχία των διαπραγματεύσεων αυτής της εβδομάδας υπό την ηγεσία των απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.
«Οι Ιρανοί έφταναν κοντά και μετά υπαναχωρούσαν - κοντά και μετά πάλι πίσω. Κατάλαβα από αυτό ότι δεν θέλουν πραγματικά μια συμφωνία», είπε.

Ο δεύτερος λόγος ήταν η συμπεριφορά του Ιράν τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Τραμπ είπε ότι ενώ έγραφε την ομιλία του την Παρασκευή ανακοινώνοντας την επίθεση, ζήτησε από την ομάδα του να συγκεντρώσει κάθε επίθεση που συνδέεται με το Ιράν παγκοσμίως τα τελευταία 25 χρόνια. «Είδα ότι κάθε μήνα έκαναν κάτι κακό, ανατίναζαν κάτι ή σκότωναν κάποιον», δήλωσε στο Axios.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν είχε αρχίσει να ανοικοδομεί κάποιες από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που έπληξαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του Πολέμου των 12 Ημερών τον περασμένο Ιούνιο. Ανεξάρτητοι αναλυτές επεσήμαναν κατασκευαστική δραστηριότητα σε ορισμένες πυρηνικές τοποθεσίες, αλλά δεν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το Ιράν επανέλαβε την πυρηνική δραστηριότητα.

Ο Τραμπ επανέλαβε αρκετές φορές ότι η απόφασή του να εξαπολύσει την επιχείρηση «Midnight Hammer» - η οποία κατέστρεψε ή προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν - επέτρεψε τη διεξαγωγή της τρέχουσας επιχείρησης. Υποστήριξε ότι αν δεν είχε πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο, το Ιράν θα μπορούσε να έχει ήδη αναπτύξει πυρηνικό όπλο μέχρι τώρα, γεγονός που θα καθιστούσε αδύνατη την επίθεση.

