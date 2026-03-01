Δορυφορικές εικόνες: Η καταστροφή στο «παλάτι» του Χαμενεΐ

Μια δορυφορική εικόνα που τραβήχτηκε σήμερα το πρωί δείχνει μαύρο καπνό και εκτεταμένες ζημιές στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

Τουλάχιστον τέσσερα κτίρια χτυπήθηκαν στο συγκρότημα του Χαμενεΐ στο κέντρο της Τεχεράνης.

Η εικόνα της Airbus τραβήχτηκε στις 11:06 π.μ. τοπική ώρα (8:36 Ελλάδος)

