Δορυφορικές εικόνες: Η καταστροφή στο «παλάτι» του Χαμενεΐ

Δορυφορική εικόνα δείχνει ζημιές στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Χαμενέι

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Δορυφορικές εικόνες: Η καταστροφή στο «παλάτι» του Χαμενεΐ
ΚΟΣΜΟΣ
Μια δορυφορική εικόνα που τραβήχτηκε σήμερα το πρωί δείχνει μαύρο καπνό και εκτεταμένες ζημιές στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

Τουλάχιστον τέσσερα κτίρια χτυπήθηκαν στο συγκρότημα του Χαμενεΐ στο κέντρο της Τεχεράνης.

lcimg-7749d0cf-d05b-4460-b043-929166f61bb1-1.jpg

Η εικόνα της Airbus τραβήχτηκε στις 11:06 π.μ. τοπική ώρα (8:36 Ελλάδος)

