Δορυφορικές εικόνες: Η καταστροφή στο «παλάτι» του Χαμενεΐ
Δορυφορική εικόνα δείχνει ζημιές στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Χαμενέι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια δορυφορική εικόνα που τραβήχτηκε σήμερα το πρωί δείχνει μαύρο καπνό και εκτεταμένες ζημιές στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.
Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.
Τουλάχιστον τέσσερα κτίρια χτυπήθηκαν στο συγκρότημα του Χαμενεΐ στο κέντρο της Τεχεράνης.
Η εικόνα της Airbus τραβήχτηκε στις 11:06 π.μ. τοπική ώρα (8:36 Ελλάδος)
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:33 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Δορυφορικές εικόνες: Η καταστροφή στο «παλάτι» του Χαμενεΐ
23:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Ηχηρό παρών στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη
23:18 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Euroleague: Αναβλήθηκε ο αγώνας Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί
20:55 ∙ ΚΟΣΜΟΣ