Επιβεβαίωση Τραμπ: Ο Χαμενεΐ είναι νεκρός - Ένας πολύ κακός άνθρωπος πέθανε

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, απεβίωσε, γεγονός που, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποτελεί δικαίωση για τον λαό του Ιράν αλλά και για Αμερικανούς και πολίτες άλλων χωρών που υπέστησαν βία από τον ίδιο και το καθεστώς του.

Στην ανακοίνωσή του στο Truth Social, ο Τραμπ τόνισε ότι η παρακολούθηση και η συνεργασία με το Ισραήλ δεν άφησαν στον Χαμενεΐ ή στους άλλους ηγέτες που σκοτώθηκαν καμία δυνατότητα αντίδρασης.

Πρόσθεσε ότι η δολοφονία του αποτελεί ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τον έλεγχο της χώρας, υποστηρίζοντας ότι μέλη της Φρουράς της Ισλαμικής Επανάστασης, των ενόπλων δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας φέρονται να επιδιώκουν αμνηστία και να μην επιθυμούν πλέον μάχη.

«Τώρα μπορούν να έχουν αμνηστία, αργότερα θα υπάρχει μόνο θάνατος», δήλωσε ο Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Φρουρά και οι δυνάμεις ασφαλείας θα συνεργαστούν με τους Ιρανούς πατριώτες για την αποκατάσταση της χώρας.

Ο πρόεδρος επεσήμανε ότι, παρά τον θάνατο του Χαμενεΐ, η χώρα έχει υποστεί σημαντική καταστροφή σε μόλις μία ημέρα, αλλά οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την επίτευξη της «ειρήνης σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο».

Αναλυτικά το μήνυμά του:

Ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους στην ιστορία, απεβίωσε. Αυτό δεν αποτελεί μόνο δικαίωση για τον λαό του Ιράν, αλλά και για όλους τους Μεγάλους Αμερικανούς και για τους ανθρώπους από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο που έχουν σκοτωθεί ή ακρωτηριαστεί από τον Χαμενεΐ και την συμμορία του από αιμοσταγείς κουρσάρους.

Δεν μπόρεσε να αποφύγει τις υπηρεσίες πληροφοριών μας και τα εξαιρετικά εξελιγμένα συστήματα παρακολούθησης, και, συνεργαζόμενος στενά με το Ισραήλ, δεν υπήρχε τίποτα που εκείνος ή οι άλλοι ηγέτες που σκοτώθηκαν μαζί του να κάνουν.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τη χώρα του. Ακούμε ότι πολλοί από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, τις στρατιωτικές και άλλες δυνάμεις ασφαλείας και την αστυνομία, δεν θέλουν πλέον να πολεμήσουν και αναζητούν αμνηστία από εμάς. Όπως είπα χθες το βράδυ, «Τώρα μπορούν να έχουν αμνηστία, αργότερα παίρνουν μόνο θάνατο!»

Ελπίζουμε ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης και η αστυνομία θα συγχωνευθούν ειρηνικά με τους Ιρανούς πατριώτες και θα συνεργαστούν ως μια ενότητα για να επαναφέρουν τη χώρα στη μεγαλοπρέπεια που της αξίζει. Αυτή η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, καθώς όχι μόνο ο θάνατος του Χαμενεΐ αλλά και η χώρα έχει, μέσα σε μόλις μία ημέρα, καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό και ακόμη, εξολοθρευτεί.

Ωστόσο, οι βαριές και ακριβείς βομβαρδιστικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, αδιάκοπα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή όσο χρειαστεί για να επιτευχθεί ο στόχος μας της ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ DONALD J. TRUMP

