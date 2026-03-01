Ιράν: Επιβεβαιώνει τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη του Χαμενέϊ - Εκδίκηση υπόσχονται οι «Φρουροί»

Ιρανικά μέσα επιβεβαιώνουν ότι ο Χαμενέϊ «μαρτύρησε»

Ιράν: Επιβεβαιώνει τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη του Χαμενέϊ - Εκδίκηση υπόσχονται οι «Φρουροί»
Η κρατική τηλεόραση του Ιράν επιβεβαίωσε ότι ο Αγιατολάχ Χαμενέϊ είναι νεκρός. Σκοτώθηκε ως αποτέλεσμα των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Τεχεράνη. Νωρίτερα, ο Τραμπ και οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν την εξόντωσή του. Το Ιράν το αρνήθηκε για αρκετές ώρες, αλλά τώρα επιβεβαιώθηκε.

Το πρακτορείο Fars ανέφερε ότι η κυβέρνηση κήρυξε 40 ημέρες δημόσιου πένθους μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ.

Ανακοίνωσε επίσης επτά ημέρες δημόσιας αργίας.

Το πρακτορείο είπε ακόμη ότι ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στο γραφείο του ενώ «εκτελούσε τα καθήκοντά του» τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Σε ανακοινωσή του, το Σώμα των «Φρουρών της Επανάστασης» σημειώνει:

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας και τα συγχαρητήριά μας για το περήφανο μαρτύριο του ευσεβούς λογίου, του σημαιοφόρου των μαρτύρων της Ισλαμικής Επανάστασης, του ηγέτη των μαρτύρων μεταξύ εκείνων που προσδοκούν τον Επαγγελθέντα, και του δικαιωματικού τοποτηρητή της Αυτού Οσιότητας Ιμάμη αλ-Μαχντί (είθε ο Θεός να επισπεύσει την επανεμφάνισή του), του Ιμάμη Χαμενεΐ (είθε το έλεος του Θεού να είναι μαζί του), κατά τη διάρκεια του ευλογημένου μήνα του Ραμαζανιού — προς τον Ιμάμη της Εποχής (είθε οι ψυχές μας να θυσιαστούν για εκείνον), την Μουσουλμανική Ούμα, τις σεβαστές θρησκευτικές αρχές και λογίους, και το μεγάλο έθνος του Ιράν.

Ο Παντοδύναμος Θεός αποδέχθηκε αυτή τη σπουδαία αγωνιστική ψυχή και αγνό απόγονο της Κυρίας Φατιμά (ειρήνη σε αυτήν), όπως ακριβώς αποδέχθηκε το πρότυπό του, τον Ηγέτη των Πιστών, Ιμάμη Αλή (ειρήνη σε αυτόν), στον ευλογημένο μήνα του Ραμαζανιού, χαρίζοντάς του τη χάρη του μαρτυρίου. Χάσαμε έναν σπουδαίο ηγέτη και θρηνούμε για κάποιον που, στην καθαρότητα του πνεύματος, τη δύναμη της πίστης, τη σοφία στη διακυβέρνηση, το θάρρος ενώπιον των αλαζονικών δυνάμεων και τον αγώνα στην οδό του Θεού, υπήρξε απαράμιλλος στην εποχή του.

Το μαρτύριό του στα χέρια των πιο μοχθηρών τρομοκρατών και δημίων της ανθρωπότητας αποτελεί από μόνο του σημείο της δικαιοσύνης αυτού του μεγάλου ηγέτη και της αποδοχής των ειλικρινών υπηρεσιών του.

Το μαρτύριο στην οδό του Ισλάμ και του μεγάλου Ιράν είναι σημάδι νίκης και εγγύτητας στον τελικό στόχο. Με το μαρτύριο και την επιστροφή στον Θεό του Ιμάμη Χαμενεΐ (είθε ο Θεός να είναι ευχαριστημένος μαζί του), η πορεία και η κληρονομιά του δεν θα σταματήσουν· αντίθετα, θα συνεχιστούν με μεγαλύτερη δύναμη και μεγαλοπρέπεια.

Αυτό το μαρτύριο θα καταστήσει το έθνος μας ακόμη πιο αποφασιστικό στη συνέχιση της φωτεινής οδού του αγαπημένου μας Ιμάμη Χαμενεΐ.

Η εγκληματική και τρομοκρατική ενέργεια των κακόβουλων κυβερνήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Σιωνιστικού καθεστώτος συνιστά σαφή παραβίαση των θρησκευτικών, ηθικών, νομικών και διεθνών κανόνων. Ως εκ τούτου, το χέρι της εκδίκησης του ιρανικού έθνους, επιβάλλοντας αυστηρή, αποφασιστική και παραδειγματική τιμωρία στους δολοφόνους του Ιμάμη της Ούμα, δεν θα τους αφήσει να ξεφύγουν από τη λαβή του.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας και οι μεγάλες λαϊκές δυνάμεις Μπασίτζ θα συνεχίσουν δυναμικά την πορεία του ηγέτη τους υπερασπιζόμενοι την ανεκτίμητη κληρονομιά του, στεκόμενοι ακλόνητοι απέναντι σε εσωτερικές και εξωτερικές συνωμοσίες και επιβάλλοντας μια διδακτική τιμωρία στους επιτιθέμενους κατά της ισλαμικής πατρίδας.

Εν κατακλείδι, καλούμε όλα τα στρώματα της κοινωνίας να επιδείξουν, μέσω της παθιασμένης και επικής παρουσίας τους στα πεδία της εθνικής άμυνας, τις εκδηλώσεις ενότητας και συνοχής ενώπιον των οφθαλμών του κόσμου και των κακόβουλων και τρομοκρατικών εχθρών αυτού του έθνους.

