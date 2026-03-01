Ντουμπάι: Χτύπησαν το διεθνές αεροδρόμιο με πύραυλο οι Ιρανοί - Μαζική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι πραγματοποιούν μια έκτη σειρά επιθέσεων ως αντίποινα για τους βομβαρδισμούς του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ντουμπάι: Χτύπησαν το διεθνές αεροδρόμιο με πύραυλο οι Ιρανοί - Μαζική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ
Το Ιράν εξαπέλυσε τα ξημερώματα του Σαββάτου μαζικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα έπληξε στόχους στον Περσικό Κόλπο.

hctiw-kxqaa7p0y.jpg

Στο Ντουμπάι, η κατάσταση παραμένει δραματική καθώς τουλάχιστον ένας ιρανικός πύραυλος να διαπεράσουν την αεράμυνα, πλήττοντας το Διεθνές Αεροδρόμιο (DXB) και προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε χώρους αναμονής. Οι εικόνες που κυκλοφορούν δείχνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται πάνω από το αεροδρόμιο, ενώ αναφορές για εκρήξεις και φωτιές υπάρχουν και από άλλες εμβληματικές περιοχές, όπως το Palm Jumeirah και το λιμάνι Jebel Ali.

Στο Ισραήλ, η πυραυλική επίθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα συστήματα αεράμυνας να επιχειρούν ασταμάτητα για την αναχαίτιση εκατοντάδων εισερχόμενων στόχων.

Η κυβέρνηση των ΗΑΕ έχει κλείσει τον εναέριο χώρο της, αναστέλλοντας όλες τις πτήσεις, και έχει εκδώσει επείγουσες οδηγίες προς τους πολίτες να παραμείνουν σε καταφύγια.

Επιθέσεις σε 27 σημεία

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι πραγματοποιούν μια έκτη σειρά επιθέσεων ως αντίποινα για τους βομβαρδισμούς του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Αναφέρει ότι έχει εξαπολύσει «εκτεταμένες επιθέσεις με πυραύλους και drones» εναντίον του Ισραήλ και των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή. Αναφέρει ότι επιτέθηκε σε 27 αμερικανικές βάσεις, καθώς και στην ισραηλινή αεροπορική βάση Tel Nof, στο αρχηγείο του ισραηλινού στρατού στο HaKirya στο Τελ Αβίβ και σε ένα μεγάλο αμυντικό βιομηχανικό συγκρότημα στην ίδια πόλη.

Προσθέτει ότι οι ιρανικές δυνάμεις θα «εφαρμόσουν ένα διαφορετικό και σκληρό μέτρο εκδίκησης, με διαδοχικά, σκληρά χτυπήματα».

